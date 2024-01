Potreban predvidljiviji i atraktivniji poslovni ambijent

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da očekuje da Vlada nastavi sa sprovođenjem reformskih politika, kako bi stvarali predvidljiviji i atraktivniji poslovni ambijent.

Milatović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa predstavnicima Savjeta stranih investitora (SSICG), koji su mu prezentovali strategiju za period od naredne do 2026. godine, koja definiše aktivniju ulogu Savjeta u unapređenju poslovnog ambijenta u zemlji.

Navodi se da je strategija izrađena u saradnji sa Boston Konsalting Grupom (BCG), jednom od tri najveće svjetske kompanije za strateški konsalting.

„Milatović je poručio da imamo nikada veću podršku zemalja Evropske unije da Crna Gora postane prva naredna članica, zbog čega očekuje da Vlada nastavi sprovođenje reformskih politika, kako bismo stvarali predvidljiviji i atraktivniji poslovni ambijent“, kaže se u saopštenju.

On je pozdravio angažovanost SSICG da radom doprinosu stvaranju boljeg investicionog i poslovnog ambijenta kroz konkretne predloge prema izvršnoj vlasti.

Milatović je naveo da su u prethodnom periodu na unutrašnjem planu za to stvoreni preduslovi kroz formiranje Vlade, izbor guvernerke Centralne banke širokom podrškom u parlamentu i ključnim imenovanjima u pravosuđu.

On je dodao da će, kao i do sada, uloga predsjednika biti korektivna u praksama usvajanja ad hoc zakonskih rješenja, koja mogu da naruše funkcionalnost slobodnog tržišta, ili utiču na stvaranje pravne nesigurnosti.

Milatović je ocijenio da je odlukom parlamenta da ne usvoji jedan od vraćenih zakona demonstrirana politička zrelost i pokazano da je evropska agenda u fokusu te institucije.

„Takođe, ukazao je na obavezu sprovođenja procesa javne rasprave u cilju konsultovanja zainteresovane javnosti pri donošenju važnih zakonskih rješenja“, kaže se u saopštenju.

SSICG su predstavljali predsjednik Savjeta Tamaš Kamaraši, izvršni direktor Adriatic Marinas – Porto Montenegro Dejvid Margason, šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori Remon Zakaria, izvršni direktor Jugopetrola Vasilis Panagopoulos, izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović i izvršna direktorica Savjeta Arijana Nikolić.

Oni su istakli da SSICG ove godine obilježava 15 godina postojanja.

„Za sve to vrijeme kompanije članice su, osim značajnih poslovnih rezultata, dale ključan doprinos u razvoju poslovnog ambijenta kroz promociju najviših standarda korporativnog upravljanja i principa održivosti i društvene odgovornosti“, navodi se u saopštenju.

Strategija SSICG, kako je poručeno, daje osnov za dalji napredak i diversifikaciju crnogorske ekonomije kroz privlačenje kredibilnih stranih investitora.

„Posebno treba istaći fokus na zelenu tranziciju, jačanje i valorizaciju potencijala ljudskog kapitala, kao i intenzivniju saradnju između donosilaca odluka i poslovne zajednice“, kaže se u saopštenju.

