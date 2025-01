Potpisivanje Sporazuma korak ka smanjenju nezaposlenosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Zavod za zapošljavanje i Unija poslodavaca, potpisali su Sporazum o saradnji, koji predstavlja, kako je saopšteno, važan korak ka stvaranju pozitivnih promjena koje će imati direktan uticaj na tržište rada i privredni sektor.

To su saopštili vršiteljka dužnosti sekretarke Ministarstva Ivana Đođić, direktor Zavoda David Perčobić i predsjednik Unije poslodavaca, Slobodan Mikavica, nakon potpisivanja Sporazuma.

Cilj ovog Sporazuma je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, unapređenje efikasnosti tržišta rada, smanjenje nezaposlenosti i jačanje veze između poslodavaca i nezaposlenih osoba. Na taj način, stvoriće se povoljniji uslovi za zapošljavanje, dok će se povećati konkurentnost radne snage u Crnoj Gori.

Đođić je rekla da je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, posvećeno stvaranju uslova koji će omogućiti brži ulazak nezaposlenih u radni proces i jačanje ekonomije naše zemlje.

“Saradnja između ove tri institucije ima ključnu ulogu u daljem razvoju tržišta rada i privrede, omogućavajući bržu i efikasniju reakciju na potrebe tržišta, kao i stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje“, kazala je Đođić.

Perčobić je naveo da Sporazum otvara nove šanse za nezaposlene, koji će lakše pronalaziti posao, dok će poslodavci imati jednostavniji pristup radnoj snazi koja im je potrebna.

“Ovo je važan korak ka modernizaciji tržišta rada, jer kroz saradnju sa Unijom poslodavaca, Ministarstvo i ZZZ mogu značajno poboljšati uslove za zapošljavanje i povećati šanse nezaposlenih za angažovanje u relevantnim sektorima“, poručio je Perčobić.

Sporazum takođe omogućava efikasnu razmjenu informacija i analiza, što će doprinijeti boljem razumijevanju stvarnih potreba tržišta rada i kvalifikacija koje poslodavci najviše traže.

Mikavica je rekao da je siguran da je današnji događaj ključni trenutak u njihovim naporima da unaprijede poslovni ambijent i povećaju konkurentnost radne snage u Crnoj Gori.

“Kroz zajedničke projekte i aktivnosti želimo stvoriti efikasnije i brže tržište rada koje će zadovoljiti potrebe i poslodavaca i nezaposlenih“, kazao je Mikavica.

Potpisani Sporazum omogućiće takođe organizaciju sajmova zapošljavanja, promociju cjeloživotnog obrazovanja, kao i razvoj novih online platformi za povezivanje nezaposlenih lica sa poslodavcima, što će dodatno doprinijeti smanjenju nezaposlenosti i jačanju tržišta rada u Crnoj Gori.

