Potpisani ugovori sa barskim preduzetnicima

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Opštine Bar potpisali su ugovore sa lokalnim preduzetnicima koji su kroz Program podrške za razvoj preduzetništva u ovoj godini ostvarili pravo na podršku u cilju započinjanja ili unapređenja privatnog biznisa.

Opština Bar je ove godine podržala 64 biznis plana u ukupnom iznosu od 350 hiljada EUR.

“Radi se o najvećem iznosu sredstava i broju podržanih preduzetnika i preduzetnica po jednom javnom pozivu od pokretanja ovih programa podrške, potvrđujući na taj način da je sistemsko unapređenje uslova za bavljenje preduzetništvom jedan od najznačajnih prioriteta lokalne uprave, koja je od početka programa plasirala gotovo 1,5 miliona EUR podrške lokalnom poslovnom ambijentu i na taj način kreirala preko 150 radnih mjesta”, navodi se u saopštenju Opštine Bar.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, saopštio je da je lokalna uprava za kratak vremenski period uspjela da izgradi povjerenje sa preduzetnicima, koji se uvijek mogu obratiti za podršku naročito u ovim izazovnim vremenima kada, kako je kazao, biznis zajednica još nije u poziciji da se osloni na jasna, precizna i sigurna zakonska rješenja.

Raičević je poželio preduzetnicima puno uspjeha u razvoju biznisa, te iskazao uvjerenje da će mala i srednja preduzeća nastaviti da budu pokretačka snaga razvoja grada.

Potpredsjednica Opštine Bar i predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava za podršku preduzetništvu, Tanja Spičanović, poručila je da se saradnja sa lokalnom upravom ovdje ne završava, već počinje.

Ona je kazala da je cilj lokalne uprave da sa preduzetnicima ima otvoren, transparentan i konstruktivan odnos, uz pružanje maksimalne podrške za savladavanje svih barijera sa kojima se preduzetnici suočavaju.

