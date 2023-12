Potpisani ugovori o bespovratnoj podršci preduzetnicama i zanatlijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac potpisala je danas ugovore sa dobitnicima bespovratne podršku Glavnog grada usmjerene na razvoj ženskog preduzetništva i zanata, u okviru konkursa koji je u realizovao Sekretarijat za preduzetništvo i investicije.

Iz Glavnog grada je saopšteno da je Injac saopštila da je zadovoljna što je bila u prilici da potpiše ugovore sa ljudima koji marljivo rade i zaslužuju podršku grada.

“U vremenu digitalne revolucije, online poslovanja i različitih izazova, privredna djelatnost, razvoj jedinstvenih ideja, njegovanje tradicije u poslovanju zaslužuje mnogo veću podršku nego ranije. Žene u preduzetništvu u svakom vremenu i društvu zaslužuju posebno poštovanje. Zanati, nepravedno stavljeni u drugi plan, tu podršku zaslužuju i ponajviše“, rekla je Injac.

Ona je dodala da je zbog toga veoma ponosno što je Glavni grad u proteklom periodu opredijelio značajno veća sredstva za razvoj ženskog preduzetništva i starih zanata u Podgorici.

„Sa ovog mjesta želim da poručim da će to biti samo jedan u nizu koraka u pravcu valorizacije biznis ideja i razvoja privredne aktivnosti u Podgorici”, poručila je Injac.

U ime žena preduzetnica Mia Pejović je zahvalila Glavnom gradu na inicijativi i ukazala na značaj projekta kroz koji se posebno podržavaju žene.

Ona je dodala da je posebno zadovoljna zbog velikog broja projekata vezanih za kulturnu baštinu i što se sve veći broj žena opredjeljuje za socijalno preduzetništvo.

Jedna od dobitnica podrške za razvoj starih zanata, Marina Mirotić, kazala je da je to pravi način da se podrže stari zanati koji nažalost polako izumiru, te jedan od pokazatelja mlađim generacijama da se od zanata ne treba i ne smije odustati.

Kroz konkurs za podršku ženskom preduzetništvu dodijeljeno je 25 hiljada EUR, a za podršku razvoju starih zanata 17 hiljada.

Preduzetnice čiji biznis planovi su zavrijedili pažnju i podršku su Marija Radunović – Vena / Visit Village, Ana Kovač – Suveniri sa motivima Podgorice, Neda Milutinović – PU Mondo creativo/Mondo creative, Nada Radulović – Nektar product/Proizvodnja satnih osnova, Marija Kovačević – Maris group/pekara Pereca, Azra Musić – SA&ST/Unapređenje biznisa izrade nakita i pružanje novih usluga i Mia Pejović – Atelje Propuh/4 R’s heritage.

Zanatlije koje su dobile podršku Glavnog grada su Nikola Marjanović iz Krojačke radnje Andrea/Mladi kreativni za održivu Podgoricu, Janko Brnović iz Brnović Wooden Boats/Projekat tradicionalne izrade čunova, Đorđije Stanić iz preduzeća Stanić/Kupovina prese i mašine za provjeru vodootpornosti satova, Iva Nikolić iz OKR Centra/Popravka obuće i predmeta od kože, Marina Mirotić iz Modnog ateljea Zlatne ruke/Viđeno – Neviđeno, Tamara Pelević za izradu unikatnih predmeta od kože, Snežana Vidaković iz Perle Cosmetics, Nedžmija Radončić iz obućarske radnje Express-1/Popravka obuće i kožne galanterije i Enis Balić iz obućarske radnja Expres 2/Kupovina mašina.

