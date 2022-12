Potpisana izjava o romingu između EU i regionalnih operatera

Podgorica, Tirana, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, saopštio je da na početku Samita Evropska unija (EU) – Zapadni Balkan potpisana izjava o romingu između Unije i regionalnih telekomunikacionih operatera.

“Na početku EUWBSummit-a dobre vijesti. Potpisana je izjava o romingu između EU i regionalnih telekomunikacionih operatera, koja će omogućiti postepeno smanjenje cijena rominga između EU i regiona”, naveo je Đukanović na Twitteru.

Đukanović je, kako je saopšeno iz njegove Službe za informisanje, doputovao u Tiranu gdje učestvuje na Samitu EU-Zapadni Balkan.

On je prisustvovao ceremoniji potpisivanja izjave o romingu između EU i regionalnih telekomunikacionih operatera.

