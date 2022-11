Potpisan ugovor za HE Kruševo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektroprivrede (EPCG) i Konzorcijuma koji čine Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi i Gruner Balkans iz Srbije, i Gruner Stucky SA iz Švajcarske, potpisali su danas ugovor o Hidroelektrani (HE) Kruševo.

Kako je saopšteno iz EPCG, ugovor su u Podgorici potpisali izvršni direktor te kompanije Nikola Rovčanin i generalni direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Dejan Divac.

„Ovim dokumentom je predviđeno da Konzorcijum izvrši sve poslove u vezi sa izradom studije iskorišćenja hidroenergetskog potencijala rijeke Pive nizvodno od HE „Piva“ (HE „Kruševo“) sa izradom softverske platforme za podršku o izboru optimalne varijante“, navodi se u saopštenju.

Rovčanin je istakao da HE Kruševo predstavlja veoma važan projekat za kompaniju, kako u pogledu proširenja proizvodnog portfolija, tako i u smislu nastavka ulaganja u obnovljive izvore energije.

„Mnogo se radujemo saradnji sa renomiranim partnerima, čije učešće predstavlja garanciju kvaliteta, a za nas je ovo veoma važan iskorak u kontekstu nastavka velikog investicionog ciklusa, tim prije što je cijela priča usmjerena ka OIE, čime se stvaraju preduslovi za uspješno sprovođenje energetske tranzicije“, rekao je Rovčanin.

Divac je kazao je da dugogodišnja saradnja između dvije strane uliva povjerenje.

On je istakao da je siguran u to da će i ovaj projekat biti uspješno izveden.

„Mi smo nedavno obilježili 75 godina rada, što je, vjerujemo, pokazatelj ozbiljne tradicije, a naše dugogodišnje partnerstvo sa EPCG garancija je uspjeha i u pogledu realizacije ovog projekta. Sigurni smo da ćemo posao realizovati brzo i kvalitetno, na obostrano zadovoljstvo”, naglasio je Divac.

Iz EPCG su kazali da je vrijednost ugovorenog posla 219 hiljada EUR bez PDV-a, a da je rok za izvršenje usluga 11. maj naredne godine.

