Potpisan sporazum sa predstavnicima revizorskih kuća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dekan Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Mijat Jocović, potpisao je sporazum sa predstavnicima revizorskih kuća Deloitte, PWC i BDO, čime je, uz ranije potpisani sa Ernst&Youngom, uspostavljena saradnja sa predstavnicama “velike četvorke” koja u Crnoj Gori posluje u oblasti revizije.

Sporazum su u ime Deloitta, PWC-a i BDO-a potpisali izvršni direktori Boban Čabarkapa, Sava Laketić i Vesko Knežević.

Iz Ekonomskog fakulteta su objasnili da je osnovni cilj uspostavljanja saradnje upoznavanje sa standardima profesije revizora i promocija tog zanimanja među studentskom populacijom.

“Dani revizije koji su u toku na Ekonomskom fakultetu, ujedno su i prva zajednička aktivnost i saradnja sa revizorskim kućama, koja će biti nadalje nastavljena kroz potpisane spotazume”, navodi se u saopštenju.

Studenti će, na osnovu njih, moći da učestvuju u obukama organizovanim u saradnji sa revizijskim kućama, kao i da u njima obavljaju stručnu praksu.

“Uspostavljanje strateške saradnje sa najuspješnijim predstavnicima privrednog sektora strateško je opredjeljenje Ekonomskog fakulteta zbog čega svakodnevno proširuje listu saradnika iz različitih oblast”, navodi se u saopštenju.

