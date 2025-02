Potpisan Sporazum o saradnji Zajednice opština i Ministarstva dijaspore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opštine imaju potencijale, a dijaspora snagu da ih razviju ukoliko im se prezentuju na pravi način, saopšteno je danas na potpisivanju Sporazuma o saradnji između generalne sekretarke Zajednice opština Crne Gore Mišele Manojlović i ministra dijaspore, Mirsada Azemovića.

Azemović je rekao da se doprinos dijaspore ogleda u brojnim projektima koji se realizuju uz njihovu pomoć, u humanitarnim akcijama i donacijama koje naši ljudi u inostranstvu nesebično pružaju.

On je istakao uticaj dijaspore na ukupne društveno-ekonomske tokove u Crnoj Gori, a kako bi šira javnost bila upoznata sa nivoom investicija dijaspore, u planu je izrada portfolija njihovih ulaganja u državu.

Azemović smatra da bi se tješnjom saradnjom sa dijasporom mnogi projekti, posebno na sjeveru, brže realizovali, a da bi se to postiglo, investicioni potencijali moraju biti na pravi način predstavljeni.

Sagovornici su se saglasili da je upravo i cilj tog Sporazuma podsticanje razvoja opština kroz investicije, ekonomska ulaganja dijaspore u opštine Crne Gore, posebno u oblasti turizma, infrastrukture i poljoprivrede, razmjena znanja i promocija potencijala crnogorskih lokalnih samouprava, kao i razmjena iskustava između dijaspore i lokalnih samouprava.

Manojlović je podsjetila da se nadležnost za planiranje vraća opštinama, što otvara prostor za bržu izradu planskih dokumenata, kao preduslova razvoja.

Manojlović je upoznala Azemovića sa projektima Zajednice opština i istakla Mrežu spoljih eksperata, koja je formirana upravo radi praćenja dostupnih fondova za realizaciju projekata.

Manojlović je takođe Azemoviću sa saradnicima, državnim sekretarom Adelom Omeragićem i načelnicom Ajlom Dervišević, predstavila projekte razvoja zdravstvenog turizma kroz povezivanje zdravstvenog, eko, ruralnog i drugih vidova turizma sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom i zdravim stilovima života u svim crnogorskim opštinama, podizanje turističkog brenda na novi BIO&EKO nivo, svjetski prestiž i privlačenje prijeko potrebnih stranih investicija, kao i projekat koji je usmjeren na sveobuhvatnu podršku djeci i mladima bez roditeljskog staranja iz Dječijeg doma Mladost Bijela u toku boravka u ustanovi i nakon njenog napuštanja.

Na sastanku je ocijenjeno da su sve to mogućnosti za saradnju Zajednice opština i Ministarstva dijaspore.

„Sporazumom o saradnji su precizirane zajedničke aktivnosti kao što je priprema brošure o investicionim potencijalima crnogorskih opština koja će biti usmjerena na dijasporu i obuhvatiti investicione prilike u različitim sektorima jedinica lokalne samouprave, specifične projekte u opštinama koji su od interesa za dijasporu, modalitetima ulaganja i zakonskim procedurama, poreskim olakšicama i drugim podsticajima za investitore iz dijaspore“, navodi se u saopštenju.

Uz to, najavljena je organizacija promotivnih događaja i aktivnosti koje će omogućiti dijaspori da se informiše o potencijalima za ulaganja u opštine kao i podrška realizaciji projekata od interesa za dijasporu i lokalne samouprave.

„Ministarstvo i Zajednica opština će sarađivati radi obostrane tehničke i organizacione podrške u realizaciji zajedničkih projekata i mjera, umrežavati svoje kapacitete za zastupanje i lobiranje, kao i omogućiti razmjenu znanja, iskustva i dobrih praksi“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS