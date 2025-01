Potpisan sporazum o saradnji UPCG i NTP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) i Naučno-tehnološkog parka (NTP) potpisali su Sporazum o saradnji, čiji je osnovni cilj da se doprinese jačanju saradnje u oblasti inovacija, istraživanja i razvoja.

Sporazum su potpisali predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica i direktorica NTP-a, Valentina Radulović.

Oni su se saglasili da je osnovni cilj predmetnog Sporazuma da se putem međusobne saradnje, zasnovane na partnerstvu, doprinese jačanju saradnje u oblasti inovacija, istraživanja i razvoja, kao i unapređenju uslova za poslovanje i stvaranje novih radnih mjesta kroz zajedničke projekte i inicijative.

“Fokus saradnje biće na razvoju novih tehnologija i inovacija primjenjivih u realnom sektoru. Ovo je još jedan korak ka unapređenju kadrovskih potencijala u realnom sektoru kroz organizaciju seminara, radionica i obuka za zaposlene, što predstavlja jednu od značajnih planskih aktivnosti Unije tokom ove godine”, navodi se u saopštenju.

Iz UPCG su rekli da će se uzajamnim pružanjem podrške i resursa doprinositi podsticanju razvoja novih poslovnih inicijativa, posebno kroz stvaranje inkubatora za žensko preduzetništvo, razvoj centra za primjenu digitalne transformacije u realnom sektoru, promociju klimatske diplomatije u realnom sektoru.

“Sporazum je vrijednost više u zajedničkom nastojanju UPCG i NTP-a da djeluju u pravcu formiranja mreža koje povezuju preduzetnike sa istraživačima i akademskom zajednicom”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS