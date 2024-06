Potpisan Sporazum o saradnji IRF-a i Poreske uprave

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investiciono-razvojni fond i Poreska uprava će u narednom periodu intenzivirati saradnju u oblasti digitalizacije, kako bi se ubrzao proces odobravanja kredita, poboljšala naplata poreskih potraživanja, te smanjila mogućnost zloupotrebe podataka, definisano je Sporazumom o saradnji između dvije institucije.

Sporazum su danas potpisali izvršni direktor IRF-a, Nikola Tripković i vršilac dužnosti direktora Poreske uprave, Sava Laketić.

Sporazumom je predviđeno uvezivanje informacionih sistema Fonda i Poreske uprave kako bi se obezbijedila razmjena podataka, unaprijedila transparentnost, efikasnost institucija i pojednostavile procedure.

Tripković je rekao da im je u IRF-u cilj da ubrzaju proces kreditiranja i olakšaju pribavljanje potrebnih dokumenata.

“Kroz povezivanje naših informacionih sistema stvaramo uslove da optimizujemo procese, pa naši klijenti, kada se ispune obaveze definisane Sporazumom, više neće pribavljati dokumenta koja izdaje Poreska uprava već ćemo ih obezbijediti kroz razmjenu. Ovo je značajan korak za privredu, jer ćemo osigurati lakši pristup kreditima”, naveo je Tripković.

On je rekao da će, istovremeno, baze podataka kojima će imati pristup biti kvalitetna osnova za kreiranja analiza, strategija poslovanja i novih proizvoda.

Laketić je kazao da potpisivanje Sporazuma sa Investiciono-razvojnim fondom predstavlja značajan korak ka unapređenju saradnje u cilju ostvarivanja brojnih benefita za obje strane.

“Istakao bih značaj razmjene podataka između institucija kojom se smanjuje rizik njihove zloupotrebe i stvaraju preduslovi za razvoj digitalizacije poslovanja, kao i veći i efikasniji stepen utvrđivanja i plaćanja poreskih obaveza“, naveo je Laketić.

On je dodao da će stvaranje povoljnih uslova za optimizaciju procesa odobravanja kreditnih sredstava od Fonda umnogome olakšati i ubrzati sam proces kreditiranja, a sve za dobrobit građana, privrede i cjelokupne države.

Sporazumom je definisano da će Poreska uprava, kroz uvezivanje informacionih sistema, obezbijediti pristup dokumentima – izvodima iz Centralnog registra privrednih subjekata, rješenjima o registraciji poreza na dodatu vrijednost (PDV), obrascima za godišnje račune, potvrdama o izmirenosti poreskih obaveza, kao i drugim podacima koji su potrebni za kreiranje internih procesa i procedura.

„Plan nam je da ovakve sporazume zaključimo sa svim institucijama koje su uključene u proces pribavljanja dokumentacije neophodne za pristup našim sredstvima. Želimo da našim klijentima olakšamo, skratimo vrijeme odobravanja kredita, povećamo efikasnost naših institucija i doprinesmo unapređenju poslovnog ambijenta“, zaključio je Tripković.

