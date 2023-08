Potpisan Memorandum o razumijevanju između CGES-a i NOS-Sarajevo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Operatori prenosnih sistema Crne Gore (CGES) i Bosne i Hercegovine (NOS-Sarajevo) potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju, u cilju rekonstrukcije postojeće interkonekcije DV 220 kV hidroelektrane Perućica – Trebinje, kao i izgradnje nove 400 kV interkonekcije.

Sporazum je potpisan u skladu sa evropskom regulativom koja ohrabruje povećanje prekograničnih kapaciteta, te zakonskim obavezama koje uključuju upravljanje sistemom u okviru ENTSO-e mreže.

Potpise na Memorandum stavili su generalni direktori kompanija Ivan Asanović, i Nemanja Pandurević, a potpisivanju su prisustvovali i predsjednik Odbora direktora CGES-a, Aleksandar Mijušković, kao i članovi uprave NOS-a BiH, Ana Marić i Muhamed Mujakić.

Mujušković je kazao da je veoma zadovoljan što je ovaj značajni dokument potpisan jer, kako je naveo, Memorandum predstavlja jačanje veza između energetskih kompanija, saradnju na novim projektima, zajednički rad na povećanju energetske stabilnosti, a samim tim i stvaranju povoljnijeg privrednog i inesticionog ambijenta u državama potpisnica.

Asanović je ocijenio da je danas urađen veoma važan posao sa partnerima iz BiH.

Prema njegovim riječima, izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih dalekovoda važna je i na regionalnom, a ne samo bilateralnom planu, posebno u eri “zelene tranzicije”.

Očekujući uspješnu realizaciju započetih poslova, Asanović je precizirao da vrijednost ovih projekata premašuje nekoliko desetina miliona EUR.

“Izgradnja i rekonstrukcija dalekovoda uvijek su skupe investicije. Crnogorski elektroprenosni sistem već je napravio iskorak ove godine i dobio je od Evropske komisije značajna sredstava za izradu studije izvodljivosti upravo za ove projekte, a očekuju se i dodatni grantovi do 20 odsto u odnosu na ukupnu investiciju”, objasnio je Asanović.

Pandurević je naveo da se značaj tih projekata ogleda u povećanju prenosnih kapaciteta koji su danas veoma bitni jer obezbjeđuju povećanje mogućnosti integrisanja obnovljivih izvora električne energije.

On je ukazao na činjenicu da je u regionu u porastu trend izgradnje solarnih elektrana i vjetroparkova.

“Interkonekcija će, takođe, povećati bezbjednost snabdijevanja električnom energijom i otklanjanje zagušenja na mreži. Bitno je naglasiti i regionalni značaj realizacije ovakvih kapitalnih projekata”, rekao je Pandurević.

Izgradnja nove 400 kV interkonekcije Brezna – Sarajevo omogućiće povećanje prekograničnih kapaciteta između dvije države, veću integraciju obnovljivih izvora električne energije i dalji razvoj tržišta.

Drugi projekat, odnosi se na rekonstrukciju postojeće 220 kV interkonekcije Perućica – Trebinje, koji se posmatra kao dio šire slike povećanja propusne moći kompletne 220 kV mreže od Bosne i Hercegovine u Trebinju, do Albanije u Vau Dejesu.

