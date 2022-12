Potpisan Memorandum o elektronskoj razmjeni podataka između UPC i CU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC) i hrvatske Carinske uprave potpisali su Memorandum o elektronskoj razmjeni podataka, tokom konferencije pod nazivom Odskočna daska ka jedinstvenom tržištu EU, koja je u petak održana u okviru CEFTA nedjelje u Briselu.

Iz UPCG su naveli da bi potpisivanje Memoranduma trebalo da doprinese jačanju partnerske mreže, smanjenju carinskih prevara, ubrzanju carinskih postupaka na samoj granici, kao i pojednostavljenju i olakšanju drumskog saobraćaja između Crne Gore, Hrvatske i EU.

Vršilac dužnosti direktora UPC Vladimir Bulajić kazao je da potpisivanjem Memoranduma sa kolegama iz Hrvatske, kao i ranijim sa Upravom carina Italije o razmjeni podataka putem SEED sistema, Uprava prihoda i carina daje puni doprinos saradnji carinskih službi, čiji osnovni zadatak i misija su osiguravanje potrebne ravnoteže između zaštite društva i olakšavanja trgovine.

„Formiranje zajedničke radne grupe koja će pratiti sprovođenje Memoranduma, kao i druga faza u kojoj će doći do uzajamne razmjene podataka, omogućiće postizanje efikasnije borbe protiv carinskih prevara i smanjenje prekograničnog krijumčarenja roba. Takođe, doći će do efikasnijeg rada carinskih službenika, kompletnije i svrsishodnije analize rizika, kao i smanjenja zadržavanja teretnih prevoznih sredstava na graničnim prelazima“, rekao je Bulajić.

On je najavio da će carinske službe Crne Gore i Hrvatske u kontinuitetu nastaviti dugogodišnju uspješnu saradnju.

