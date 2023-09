Potpisan granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Ministarstvu kapitalnih investicija danas je prvi put potpisan granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima na međunarodnoj plovidbi.

Potpredsjednik Vlade i resorni ministar, Ervin Ibrahimović, saopštio je da mu je zadovoljstvo što u ime Vlade i Ministarstva kojim rukovodi, pristupa potpisivanju granskog kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Granski kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Unije poslodavaca (UPCG), Slobodan Mikavica i predsjednik Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, Agim Mila. Potpisivanju su prisustvovali i izvršni direktori dvije crnogorske brodarske kompanije Crnogorske plovidbe, Slobo Pajović i Barske plovidbe, Mirsad Tršić sa saradnicima.

„Ovim ugovorom, Vlada, UPCG i Samostalni sindikat radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore uređuju, u skladu sa Zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa pomoraca, prava i obaveze poslodavca prema pomorcu, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana“, rekao je Ibrahimović.

On je objasnio da su ugovorom propisani standardni uslovi koji se primjenjuju na sve pomorce ukrcane na brodovima crnogorske državne pripadnosti, a plove u međunarodnoj plovidbi.

„Dakle, u ovom momentu, to su pomorci na brodovima Crnogorske i Barske plovidbe koje su, kao što vam je poznato, u većinskom vlasništvu države”, istakao je Ibrahimović.

Iz Ministarstva su podsjetili da je zaključivanje granskog ugovora prepoznato kao potreba i Strategijom razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine, a sve u cilju unapređenja radno-pravnog statusa crnogorskih pomoraca.

Tokom pripreme granskog kolektivnog ugovora, odvijala se intenzivna saradnja između predstavnika Ministarstva sa UPCG i Samostalnim sindikatom radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, kao i crnogorskim brodarskim kompanijama, koje posjeduju četiri broda na kojima plove posade od po 24 pomorca.

„Želim ovim putem da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom veoma važnom procesu i svojom posvećenošću i odgovornim odnosom doprinijeli da na zadovoljstvo svih ugovornih strana danas možemo i zvanično zaključiti ovaj granski kolektivni ugovor. Svakako, iskazujem očekivanje kao resorni ministar, da će brodarska društva na najbolji mogući način obezbijediti punu primjenu odredbi ugovora i da ćemo na taj način zajednički doprinijeti poboljšanju radno-pravnog statusa naših pomoraca“, zaključio je Ibrahimović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS