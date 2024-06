Potpisan GKU za djelatnost turizma i ugostiteljstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi Granski kolektivni ugovor (GKU) za djelatnost turizma i ugostiteljstva, koji će se primjenjivati umjesto GKU iz 2021. godine, zaključen je na neodređeno vrijeme, saopšteno je iz Unije poslodavaca (UPCG).

GKU su potpisali predsjednik Sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić i predsjednik UPCG Slobodan Mikavica.

„Ovim GKU-om uvedene su novine koje se tiču prekovremenog rada i preciznije je uređena preraspodela radnog vremena, u smislu da se u okviru istog računaju i slobodni radni dani kada zaposleni ne radi, po završetku turističke sezone. Tom izmjenom su izbjegnute nedoumice u praksi i preduprijeđeni eventualni sudski sporovi“, objasnili su iz UPCG.

Kako se navodi, prepoznate su i ugovorene zarade za tipična ugostiteljska zanimanja, kao i obaveza poslodavca na isplatu zimnice za zaposlene koji su u radnom odnosu kod tog poslodavca na dan donošenja odluke.

„Po prvi put, ovim GKU-om se propisuje da ukoliko je zaposleni dao saglasnost i poslodavac o svom trošku obezbijedio obrok u toku rada, poslodavac neće biti dužan da isplaćuje dio iznosa posebnog dijela zarade na ime naknade za ishranu. Početni koeficijent složenosti poslova za utvrđivanje osnovne zarade iznosi 5,10“, rekli su iz UPCG.

Činu potpisivanja prisustvovali su predstavnici sindikata i poslodavaca.

