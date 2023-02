Potpisali Memorandum o saradnji kojim će olakšati preusmjeravanje i isplatu penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Memorandum o saradnji između Doma starih „Podgorica“ i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), kojim će se olakšati preusmjeravanje i isplata penzija korisnicima usluge smještaja u tom domu, potpisan je danas.

Kako je saopšteno iz Doma starih, Momorandum o saradnji potpisali su direktorica Doma Jelena Šofranac i vršilac dižnosti direktora Fonda PIO Ranko Aligrudić.

„Memorandumom je definisana saradnja, koja podrazumijeva olakšavanje preusmjeravanja penzija i isplate Fonda PIO penzionerima i korisnicima usluge smještaja u Domu starih „Podgorica“, odnosno osobama koje se nalaze u službenim evidencijama strana potpisnica memoranduma“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Fond PIO takođe omogućiti penzionerima, koji su korisnici Doma starih Podgorica, da koriste usluge odmora i rekreacije u hotelu “PIO” u Ulcinju, “Gorske oči” na Žabljaku i Odmaralištu na Žabljaku, pod istim uslovima i cijenama koji su predviđene za sve korisnike prava na penziju.

Aligrudić je kazao da će Fond PIO nastojati da pruži punu podršku svim aktivnostima Doma starih, i da svi novi servisi podrške i usluge koji će se obezbjediti za penzionere u Crnoj Gori, budu dostupni i penzionerima koji su korisnici usluga Doma starih Podgorica.

Šofranac je istakla da je potpisivanje Memoranduma početak saradnje koja za cilj ima adekvatnu brigu o starijima, kao i unapređenje kvaliteta njihovog života.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS