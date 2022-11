Potencijal za saradnju u saobraćaju i energetici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Mađarska imaju ogroman potencijal za razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa, naročito u oblasti izgradnje saobraćajne i energetske infrastrukture, saopšteno je na sastanku ministra finansija Aleksandra Damjanovića i mađarskog ministra spoljnih poslova i međunarodnih ekonomskih odnosa, Petera Sijarta.

Iz resornog Ministarstva je saopšteno da su u tom smislu i dogovoreni dalji koraci u konkretizaciji pojedinih projekata, sa naglaskom na mogućnost učešća mađarskih kompanija u izgradnji određenih infrastruturnih projekata u Crnoj Gori.

Damjanović je na sastanku održanom u utorak u Budimpešti zahvalio mađarskom kolegi na iskrenoj podršci koju Mađarska pruža Crnoj Gori na njenom putu punopravnog članstva u EU.

Na zajedničkoj pres konferenciji razgovarano je i o potrebi dostizanja energetske sigurnosti u kontekstu globalnih poremećaja na tržištu energenata. Takođe je konstatovano da i Crna Gora i Mađarska iskazuju maksimalnu solidarnost prema građanima ratom zahvaćene Ukrajine, a naročito pružaju svu institucionalnu podršku onima koji su svoje utočište našli u Crnoj Gori i Mađarskoj.

Tokom razgovora sa mađarskim ministrom za ekonomski razvoj, Mortonom Nađom razgovarano je o konkretnim predlozima koje je Izvozno uvozna banka Mađarske predstavila Crnoj Gori, a tiču se određenih kreditnih aranžmana vezanih za postojeće i nove infrastrukturne projekte u Crnoj Gori, sa naglaskom na projekte koji se nalaze na koridoru između Budimpešte i Bara i od obostranog su ekonomskog interesa.

U okviru zvanične posjete Mađarskoj, Damjanović je imao dug i koristan razgovor sa vlasnikom OTP grupe, koja je vlasnik dominantne banke u Crnoj Gori – OTP- CKB banke, Sandorom Čanijem.

“Razgovarano je o različitim aspektima saradnje Crne Gore i OTP grupe, između ostalog i o najvljenom bilateralnom kreditnom aranžmanu. Prepoznat je zajednički interes za tom vrstom aranžmana, a konkretni operativni detalji će biti dogovoreni narednih dana”, navodi se u saopštenju.

Zajednički je ocijenjeno da OTP grupa ostaje pouzdan partner Crnoj Gori u oblasti finansija i bankarstva. Uzajamnom saradnjom Crna Gora i OTP grupa daju ključni doprinos održivosti i stabilnosti finansijskog sistema u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS