Posvećenost korisnicima strateški put M:tel-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – M:tel je apsolutni lider u mobilnoj telefoniji, kablovskoj televiziji i segmentu Interneta, a posvećenost korisnicima će i dalje biti strateški put te kompanije, poručila je njena izvršna direktorica, Tatjana Mandić.

„Zna se koga korisnici biraju – upravo kompaniju M:tel, a to dokazuje i posljednji izvještaj nadležne Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost da je M:tel apsolutni lider u svim kategorijama: i dalje mobilnoj telefoniji i to sa rekordnih skoro 38 odsto tržišnog učešća, u kablovskoj televiziji sa blizu 39 odsto i od avgusta u segmentu Interneta sa skoro 43 odsto tržišnog učešća“, navela je Mandić.

Ona je, prilikom uručenja ključeva automobila Renault Capture Mileni Šćepanović iz Kolašina, u okviru nagradne igre, zahvalila svim njihovim korisnicima na 15-godišnjem povjerenju koje nam pružaju.

„U ime M:tel-a ističem da će posvećenost korisnicima, kao i crnogorskom društvu u cjelini, i dalje biti naš strateški put, kao i proteklih 15 godina poslovanja“ rekla je Mandić.

Ona je poručila Šćepanović da automobil zdravo i srećno koristi i da ostane uvijek zadovoljna korisnica M:tel mreže.

Šćepanović je čestitala M:tel-u 15 godina uspješnog poslovanja uz želju da uvijek ostanu na vrhu.

„Bila sam pripejd korisnik od samog početka rada M:tel-a, a potom sam prešla na postpejd ugovor i uvijek plaćam račune na vrijeme. Zahvaljujem na ovoj vrijednoj nagradi. Mnogo sam srećna i hvala vam na tome“, navela je Šćepanović.

PR menadžerka M:tel -a, Ana Martinović, podsjetila je da je tokom protekla četiri mjeseca, koliko je trajala nagradna igra, osam dobitnika iz različitih gradova Crne Gore osvojilo telefon Realme GT Master Edition 6/128 GB, a da glavna premija automobil Renault Capture odlazi dobitnici iz Kolašina.

„Nastavićemo s lijepim iznenadjenjima za naše korisnike, a sigurno neće nedostajati poklona“, rekla je Martinović.

