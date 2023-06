Posvećeni promociji javno-privatnog partnerstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za investicije posvećena je promociji javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, posebno u dijelu širokog spektra oblasti u okviru kojih se JPP može realizovati, ocijenio je vršilac dužnosti direktora, Goran Strahinja.

“Agencija u tom dijelu nastoji biti usmjerena ne samo ka Vladi i lokalnim samoupravama kao javnim naručiocima, već i ka privatnim partnerima koji mogu biti nosioci inicijative za otpočinjanje realizacije projekta javno-privatnog partnerstva”, rekao je Strahinja na radionici posvećnoj smjernicama za identifikaciju JPP projekata.

Radionicu namijenjenu javnim naručiocima/predstavnicima lokalnih samouprava i predstavnicima resornih ministarstava Vlade, organizovali su Agencija za investicije, u saradnji sa SIGMA-om i Ministarstvom finansija.

Strahinja je, kako je saopšteno iz Agencije, govorio o važnosti projekata javno-privatnog partnerstva, kao novog modela investiranja u Crnoj Gori, posebno u dijelu širokog spektra oblasti u okviru kojih se JPP može realizovati.

Direktorica Direktorata za javne nabavke u Ministarstvu finansija, Jelena Jovetić, kazala je da Ministarstvo ostaje posvećeno primjeni međunarodnih standarda u oblasti JPP i poštovanja okvira Zakona o JPP-u, sa punim usmjerenjem uspostavljanja saradnje privatnog i javnog sektora, u cilju kreiranja nove jake infrastrukture i kvalitetnijih javnih usluga.

“Svjesni da u narednom periodu fokus ekonomske politike mora biti baziran na kreiranju novih vrijednosti JPP, dokazano je dobar model kombinovanja znanja, vještina i novih finansijskih mogućnosti”, navela je Jovetić.

Radionici Smjernice za identifikaciju JPP projekata prisustvovali su predstavnici više crnogorskih opština, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Ministarstva kapitalnih investicija.

