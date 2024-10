Postoji prostor za poboljšanje saradnje sa UAE

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prethodnom periodu ostvarena je uspješna bilateralna saradnja Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali, kako je saopšteno, postoji veliki prostor za poboljšanje u oblasti turizma, za šta je važna dobra avio-povezanost.

Ministar turizma Simonida Kordić i otpravnik poslova Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Crnoj Gori, Jusef Almazrouei razgovarali su o investicionim mogućnostima i ključnim oblastima za saradnju između Crne Gore i UAE, s ciljem daljeg unapređenja ekonomske razmjene i privlačenja stranih investicija.

„Želimo da razvijamo turizam na održiv način. To, između ostalog, znači da je naš cilj da ne izgubimo autentičnost crnogorskog proizvoda, koju vidimo i kao komparativnu prednost, a da istovremeno modernizujemo ponudu i prilagodimo je potrebama savremenog turiste“, poručila je Kordić.

Konstatovano je i da je neophodno povećati broj direktnih letova tokom čitave godine, ali i realizovati brojne mogućnosti za saradnju i projekte, kao i obostranu promociju turističke destinacije.

“Imate divnu zemlju, bogatu prirodu, i mnogo potencijala. Biće nam drago da budemo partneri u daljem razvoju i napretku Crne Gore”, kazao je Almazrouei.

Obostrano je izražena spremnost za nastavak partenerstva u budućnosti, koja će značiti i eventualno potpisivanje Memoranduma o saradnji.

