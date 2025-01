Postignut visok nivo saglasnosti o načinu spašavanja i razvoja Instituta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Vlade i akcionara sa značajnim učešćem u Institutu “Simo Milošević”, Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Vile Oliva, postigli su visok stepen saglasnosti o daljim koracima spašavanja i razvoja Instituta.

Iz Vlade su saopštili da su novi pregovori uslijedili u susret nastavku Skupštine akcionara Instituta, koja je zakazana za utorak, kada će biti predstavljen konačan plan za to preduzeće.

„Dvije strane saglasne su da će učiniti sve kako bi se izbjegao stečaj u ovoj ustanovi za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju“, zaključuje se u saopštenju.

