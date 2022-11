Postavljeno 645 solarnih elektrana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Do kraja prošle sedmice izgrađeno je 578 solarnih elektrana kod domaćinstava, dok je na firmama postavljeno 67 panela, ukupno 645, saopšteno je Vijestima iz kompanije EPCG – Solar gradnja.

Iz firme, koju je za potrebe sprovođenja projekta ugradnje solarnih panela prije godinu formirala Elektroprivreda (EPCG), kazali su da je plan da se kompletan projekat Solari 3000+ okonča do početka naredne godine, a najdalje do njene polovine.

”Do sada je instalirano 578 solarnih elektrana kod domaćinstava i 67 kod preduzeća. Najviše ugrađenih elektrana je za sada u Nikšiću i Podgorici, a ugrađeno ih je i u drugim opštinama na sjeveru i jugu. Planirano je da se svih tri hiljade panela postavi do početka, a najdalje do polovine naredne godine, što će zavisiti od vremenskih uslova i drugih praktičnih faktora koji su presudni za brzinu montaže”, naveli su iz kompanije na čijem čelu je Ranko Vuksanović.

Oni su dodali da ukupna instalirana snaga ugrađenih solarnih elektrana iznosi 5,6 megavati (MW), te da će ukupna snaga na kraju projekta biti 30 MW.

Vuksanović je ranije Vijestima kazao da do kraja godine očekuje da će biti postavljeno solarnih elektrana instalisane snage od 1,5 MW kod domaćinstava i devet MW kod privrednika. Tada je i najavio da će biti proizvedeno, kada se kompletan projekat završi, 45 hiljada megavat sati (MWh) ili 45 gigavat sati (GWh) na godišnjem nivou, što će, prema cijenama električne energije za narednu godinu, donijeti godišnji prihod od više miliona EUR.

Prema predlogu Energetskog bilansa za sljedeću godinu proizvodnja struje iz svih izvora biće skoro 3,6 hiljada GWh, od čega 41 GWh iz solarnih elektrana. Prošle godine je ta proizvodnja iznosila 2,66 GWh, tako da će u narednoj godini biti za 15 puta veća zahvaljujući, osim projektu Solari 3000+, gradnji solarnih plutajućih elektrana na Slanom jezeru i Krupcu koje bi sa radom trebalo da počnu u oktobru naredne godine.

Prema strukturi 51,2 odsto električne energije bi proizvele hidroelektrane, 38,55 odsto Termoelektrana, 9,11 odsto vjetroelektrane i 1,14 odsto solarne elektrane.

Ranije je iz EPCG najavljeno pokretanje projekata Solari 5000+ i 10.000+. Prije više od mjesec iz EPCG-Solar-gradnja su kazali da je pri kraju izvođenje idejno-tehničkog rješenja i studija izvodljivosti za projekat Solari 5000+.

Kada je u pitanju projekat Solari 10.000+ naveli su da je studija izvodljivosti i idejno-tehničko rješenje predato Vladi kako bi se preko fondova Evropske unije (EU) obezbijedio novac za njegovo izvođenje, dok se sprovođenje projekta očekuje sredinom ili krajem sljedeće godine.

Vijesti su pitale predstavnike tog preduzeća da li je završeno izvođenje idejno-tehničkog rješenja i studija izvodljivosti za projekat Solari 5000+ i dokle se stiglo sa procesom dobijanja novca EU za projekat Solari 10000+.

”Realizacija navedenih aktivnosti je još u toku. Očekujemo brzo kompletiranje projektne dokumentacije kako bi se započeli navedeni projekti”, naveli su iz EPCG – Solari gradnja.

Oni su kazali da će do kraja godine biti objavljen javni poziv za građane i privredu u okviru projekta 5000+, a da će se sa sprovođenjem započeti nakon nekoliko mjeseci. Upitani koliko su do sada kupili solarnih panela, iz kompanije su kazali da je za projekat 3000+ nabavljena sva potrebna oprema, dok će za predstojeće projekte (5000+ i 10000+) biti pokrenut postupak javne nabavke nakon kompletiranja neophodne projektne i administrativne dokumentacije.

