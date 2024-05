Postaće dio globalnog napretka u upravljanju AI

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora namjerava da postane dio globalnog napretka u upravljanju vještačkom inteligencijom (AI), saopštio je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

„Globalni trend predviđa da će vještačka inteligencija poboljšati mnoge aspekte naših života, uključujući zdravstvo, transport, obrazovanje i druge sektore, koji će doprinijeti razvoju efikasnije javne administracije“, rekao je Dukaj na Svjetskom samitu o informacionom društvu WSIS+20 Forum u Ženevi.

On je učestvovao na sesiji Razgovori lidera Obezbjeđivanje digitalnog prostora: Strategije saradnje za povjerenje i otpornost.

„Veoma je važno razmatrati i pitanja vezana za etičnost, privatnost podataka i sigurnost u vezi sa razvojem AI tehnologija“, kazao je Dukaj na panelu.

On je dodao da je postizanje balansa između ljudske i vještačke inteligencije ključno uz integraciju dobrobiti zaposlenih i društva.

„Primjena vještačke inteligencije donosi i određene rizike i izazove sa kojima svako društvo treba da se suoči i iste iskoristi u pravcu budućih šansi za novi razvoj“, rekao je Dukaj.

Prema njegoim riječima, AI tehnologija ima niz aplikacija sa potencijalom da transformiše način na koji se radi, kao i svakodnevni život.

„Iako su mnoge od ovih transformacija uzbudljive, one takođe predstavljaju mnoge izazove. Jedan dodatni izazov tiče se privatnosti podataka, posebno da li javno dostupni sistemi poštuju privatnost podataka koje unose korisnici i da li postoji rizik od curenja podataka“, naveo je Dukaj.

Takođe, kako je ocijenio, napredak u ovoj tehnologiji može, ne samo da doprinese povećanju produktivnosti, već ga mogu koristiti i sajber napadači u zlonamjerne svrhe, što naglašava potrebu za poboljšanom sajber odbranom.

Dukaj je istakao da je neophodna veća saradnju između javnog i privatnog sektora, kako bi podstakli istraživanje vještačke inteligencije i ohrabrili lidere industrije da prihvate saradnju otvorenog koda.

“Na kraju, naša je odgovornost kao političkih lidera da uz odgovarajuću upotrebu savremenih tehnologija obezbijedimo razvoj naših ekonomija i ostvarivanje svih koristi za građane, ali da ne ugrozimo ljudska prava, ravnopravnost i pravo na odlučivanje o temama koje su ključne za razvoj društava, zaštitu životne sredine i održivi razvoj”, zaključio je Dukaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS