Posljednji foker nude za 23,9 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stečajni upravnik Montenegro Airlinesa (MA), Milan Radulović, oglasio je novu prodaju imovine bivše nacionalne avio-kompanije, ukupne vrijednosti 1,94 miliona EUR.

Jedini preostali avion foker nudi se za 23,9 hiljada EUR, što je desetak hiljada EUR manje u odnosu na prethodnu prodaju iz novembra prošle godine, prenosi Pobjeda.

Cijena alata je takođe umanjena sa ranijih 111,6 hiljada EUR na 74,4 hiljade EUR. Dijelovi za foker sada se mogu kupiti za malo preko milion EUR, što je oko 500 hiljada EUR manje, dok su dijelovi za embraer sa prethodnih 1,15 miliona pali na nepunih 770 hiljada EUR.

Kontejneri i agregati, prema posljednjem javnom pozivu, koštaju 25,2 hiljade EUR, što je oko 15 hiljada manje u odnosu na prošlu prodaju.

Traktor solis 90-4WD sada se nudi za 17,9 hiljada EUR, što je oko pet hiljada EUR niža cijena u odnosu na novembarsku prodaju. Sve cijene su bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Ponude se mogu dostavljati do 24. febuara, čije otvaranje je zakazano za tri dana kasnije u Privrednom sudu. Ponudu mogu dostaviti pravna i fizička lica iz zemlje i inostranstva koja uplate depozit u iznosu od deset odsto cijene imovine za koju su zainteresovani.

Pravila oglasa predviđaju da je izabrani kupac dužan da uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o izboru kupca i zaključi ugovor sa stečajnim upravnikom. U suprotnom, gubi status kupca i pravo na povraćaj depozita, a upravnik ima pravo da ugovor sklopi sa sljedećim ponuđačem čija je ponuda po vrijednosti odmah iznad najviše.

Holandska kompanija Airline Fleet Support (AFS) je na ranijim javnim nadmetanjima kupila dva fokera 100 za 65,9 hiljada EUR, odnosno za 85 hiljada EUR, dok je srbijanski Hashtag Hashtag za avion platio 145 hiljada EUR i još dodatnih 705,5 hiljada EUR za četiri motora.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila 2021. na zahtjev Uprave prihoda i carina, poslije 24 godine rada.

Priznato je 33,8 miliona EUR potraživanja, od čega najviše zaposlenima, 17,3 miliona EUR. Pred Privrednim sudom je u toku više parnica zbog osporenih potraživanja.

