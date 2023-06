Posjetili korisnike IPARD programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Evropske komisije (EK) posjetili su korisnike IPARD podrške u Kolašinu, Beranama i Mojkovcu, kako bi na terenu uvidjeli značaj i benefite implementacije tog programa.

Oni su u Kolašinu posjetili gazdinstvo Veliše Rakočevića, koji je uz IPARD podršku izgradio, odnosno rekonstruisao, objekat za stoku i kupio potrebnu mehanizaciju.

„Vrijednost njegove investicije je 136,28 hiljada EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok je povraćaj sredstava ostvario u iznosu 95,86 hiljada EUR. Na njegovom gazdinstvu proizvodi se kozije mlijeko i sir“, navodi se u saopštenju.

Kompanija Excalibur iz Berana bavi se proizvodnjom i preradom borovnice koja se uzgaja po najsavremenijim standardima, prvi put prisutnim na crnogorskom tlu.

„Kroz IPARD program ostvarili su podršku za nabavku traktora, prikolice, raspršivača, kardana, traktorske freze, kardana, pluga, mulčera, kao i prednje traktorskog utovarivača“, podsjetili su iz Ministarstva.

Takođe, iskoristili su mogućnost avansnog plaćanja i navedeni dio investicije je već realizovan, a u procesu realizacije je i preostali dio investicije koji se odnosi na protivgradne mreže.

„Ukupan iznos investicije je 52,56 hiljada EUR bez PDV-a, dok je iznos podrške 37,47 hiljada EUR. Kompanija je aplicirala i za peti javni poziv za Mjeru 3, usmjerenu u preradu i proces obrade aplikacije je u toku“, objasnili su iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva i EK posjetili su i gazdinstvo Ranke Raosavljević iz Mojkovca, koja je uz IPARD podršku izgradila, odnosno rekonstruisala, objekat za stoku, kao i kombinovani bazen za tečni i čvrsti stajnjak, a podršku je ostvarila i za opšte troškove.

„Vrijednost investicije je bila 41,85 hiljada EUR bez PDV-a i ostvarila je povraćaj sredstava u iznosu od 30,19 hiljada EUR“, precizirali su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su saopštili da je ovo bila prilika da se vidi kako i manji proizvođači u velikoj mjeri mogu iskoristiti sredstva IPARD podrške i unaprijediti i modernizovati svoja gazdinstva.

„U razgovoru sa proizvođačima, predstavnici EK istakli su značaj novog IPARD III programa, kroz koji je crnogorskim poljoprivrednicima na raspolaganju 63 miliona bespovratne podrške Evropske unije (EU), nadajući se da će se zajedničkim naporima, i uz stečeno iskustvo kroz sprovođenje IPARD II programa, dostupna sredstva u potpunosti iskoristiti“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS