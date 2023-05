Posjećenost nacionalnih parkova 98 odsto veća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi od početka godine bilježe 98 odsto veću posjećenost u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštio je direktor preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) Vladimir Martinović.

Martinović je saopštio da je u periodu januar-april ove godine zabilježeno 42,05 hiljada posjetilaca, dok ih je u istom prošlogodišnjem periodu bilo 21,33 hiljade.

“Sigurni da će ovo biti sezona o kojoj će se pričati. Sa nestrpljenjem očekujemo zavrsetak radova na žičari Kotor-Lovćen, koja predstavlja jedan od najvećih projekata ikada u Crnoj Gori”, naveo je Martinović u objavi na društvenim mrežama NPCG.

