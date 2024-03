Posebno važno javno promovisati uspješne žene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prepoznati i javno promovisati uspješne žene, kojih u našoj zemlji ima mnogo i već su osvojile visoke menadžerske i liderske pozicije, posebno je važno, jer one mogu inspirisati nove generacije djevojčica i djevojaka, ocijenjeno je iz Unije poslodavaca (UPCG).

Predsjednik UPCG, Slobodan Mikavica, kazao je da ta institucija već godinama pokreće inicijative za veće učešće žena na rukovodećim pozicijama i u upravljačkim tijelima, kako bi stvorili ambijent koji će konačno omogućiti ženama da ostvare svoja prava.

„One mogu inspirisati nove generacije djevojčica i djevojaka, biti im uzor pri izboru zanimanja te primjer koji će slijediti u razvoju buduće karijere. Baš takve su laureatkinje UPCG iz privrede, javnog i civilnog sektora i medija kojima ćemo dodijeliti nagrade NAJ menadžerke u Crnoj Gori”, rekao je Mikavica na konferenciji Žene u menadžmentu – snaga promjena i ekonomskog napretka.

Konferenciju je organizovala UPCG, u partnerstvu sa Skupštinom Glavnog grada Podgorica i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Događaj održan u Skupštini Glavnog grada imao je za cilj da promocijom uspješnih poslovnih žena u Crnoj Gori dodatno ukaže na ulogu, snagu i potencijal ženskog liderstva, kao i značaj većeg učešća žena na pozicijama upravljanja i rukovođenja.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada, Jelena Borovinić Bojović je iz svog ličnog iskustva dala savjete ženama koje žele da uđu u političku ili biznis arenu.

“Živimo u vremenu u kojem je ravnopravnost polova potreba, a ne samo priželjkivani cilj. Žene donose jedinstvenu perspektivu i kreativnost bez koje se ne može zamisliti funkcionisanje i razvoj društva u 21. vijeku. Govoreći iz svog ličnog iskustva na liderskim pozicijama, željela bih da ohrabrim svaku ženu da uđe u političku ili biznis arenu, da prihvati izazove koji sa tim dolaze, zato što na kraju sa njima dolazi i ogromna satisfakcija zbog činjenice da smo u mogućnosti da podstaknemo pozitivne promjene i da pomognemo ljudima, pa makar to bio nekad i samo jedan čovjek”, poručila je Borovinić Bojović.

Nacionalna koordinatorka ILO-a, Nina Krgović, kazala je da je napredak u ostvarivanju prava žena vidljiv, ali da se još mnogo toga treba uraditi na polju jednakosti polova u poslovnom svijetu.

Ona je ukazala na zabrinjavajući podatak da je u Crnoj Gori rodni jaz u zaradama u 2021. godini bio 21,6 odsto.

Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, ohrabrila je sve žene u Crnoj Gori da budu svoje, hrabre i da se bore za bolju poziciju koja im pripada, jer njihov snažniji doprinos pokreće ekonomski napredak i stvara održivu osnovu za prosperitet društva u cjelini.

„Njihova uloga u oblikovanju poslovnog okruženja i promovisanju inkluzivnosti i ravnopravnosti ne samo što inspiriše druge žene, već i stvara temelje za dugoročni ekonomski uspjeh i napredak Crne Gore,” kazala je Radović.

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, je na panelu Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Stanje i perspektive, saopštila da put ka uspjehu žene u tradicionalnom crnogorskom društvu nije lak, ali da je najvažnije da one pokažu odlučnost i spremnost da iskorače u svijet muškaraca kako u privatnom, tako i u javnom životu.

“Ono što mi kao Ministarstvo planiramo da uradimo izmjenom Zakona o radu jeste da postignemo balans između poslovnog i privatnog života, sa posebnim osvrtom na žene koje na svoji leđima od svog rođenja, pa do penzije iznesu dosta toga. Osim poslova koji su mjerljivi radnim stažom, zaokupljene su i onim drugim radom koji nije mjerljiv, nije vidljiv i dosta puta nije dovoljno vrednovan. Direktivom koja se odnosi na balans privatnog i poslovnog života će se urediti i odsustvo muškaraca kada dobiju prinovu, koje će sa tri biti povećano na deset dana. Tako će muškarac moći da pomogne svojoj supruzi da prevaziđe taj prvi kontakt sa bebom“, navela je Nišić.

Ona je rekla da za porodiljsko i roditeljsko odsustvo koje je bilo godinu, sada će se dva mjeseca odnositi na roditeljsko odsustvo muškaraca, sa željom da se žene poslije određenog vremena lakše integrišu na tržište rada.

Samostalna savjetnica I iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Ana Šebek, predstavila je osnovne nalaze istraživanja o vlasništvu nad nekretninama u Crnoj Gori. Do sada su se u javnosti često spominjali zastarjeli podaci da žene imaju vlasništvo nad četiri odsto nekretnina i osam odsto zemljišta.

“Prvi put imamo podatak da u Crnoj Gori žene posjeduju 36 odsto nekretnina, dok je s aspekta ukupne kvadrature svih nepokretnosti 25 odsto u vlasništvu žena. U vlasničkoj strukturi žene su najmanje zastupljene u opštinama Tuzi, Petnjica i Gusinje, dok su najzastupljenije u Budvi, Herceg Novom, Baru i Tivtu. Žene su najmanje zastupljene među vlasnicama na sjeveru“, navela je Šebek.

Prema njenim riječima, razlike postoje i po osnovu sticanja nekretnina. Od svih nekretnina koje su stečene izgradnjom, svega 19 odsto je u posjedstvu žena.

„Poseban osnov sticanja je nasljeđivanje, podaci pokazuju da je 36 odsto nekretnina koje su stečene na taj način u vlasništvu žena. Žene su mnogo češće među nasljednicima na jugu“, dodala je Šebek.

U okviru svečane ceremonije, dodijeljene su nagrade UPCG Naj menadžerke u Crnoj Gori za prošlu godinu. Laureatkinjama UPCG uručeno je osam ravnopravnih nagrada, dodijeljenih u okviru četiri kategorije.

U kategoriji privreda, dobitnice nagrada Naj menadžerke u Crnoj Gori su izvršna direktorica Pivare Trebjesa, Sanja Ćalasan i direktorica pravnih poslova i ljudskih resursa Hotelske grupe Budvanska rivijera, Milena Raičković.

U kategoriji javni sektor, dobitnice nagrada Naj menadžerke u Crnoj Gori su izvršna direktorica Fonda za inovacije, Bojana Femić Radosavović i državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Marijeta Barjaktarović Lanzardi.

U kategoriji civilni sektor, dobitnice nagrada su direktorica nevladinog udruženja IKRE iz Rožaja, Velida Hodžić i generalna sekretarka i projektna menadžerka Udruženja zaštite na radu Crne Gore, Đina Janković.

U kategoriji mediji, dobitnice nagrada su programska direktorica Adria TV, Rajka Raičević i glavna i odgovorna urednica portala Montenegro magazin i izvršna direktorica kompanije VD PRESS, Vedrana Tadić Tarailo.

