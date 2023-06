Portugalska firma otkazala aranžman za liniju Bar-Brindizi

Bar, (MINA-BUSINESS) – Portugalska kompanija Tnitsea Shipping jednostrano je otkazala aranžman o uspostavljanju ferry linije Bar – Brindizi, sa putničkim brodom lonion star, saopšteno je iz Barske plovidbe.

Aranžman je, kako je saopšteno, bio zaključen u maju.

“Po tom aranžmanu, Barska plovidba je trebalo da bude generalni agent u luci Bar, za vremenski period od kraja juna do početka septembra”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da Barska plovidba intenzivno preuzima radnje i aktivnosti, na pronalaženju rješenja za organizaciju ferry linije, sa kojom bi se povezala luka Bar sa Italijom, prenosi Bar info.

“Kako bi se u budućnosti preduprijedile slične situacije, naša kompanija očekuje od države Crne Gore, kao većinskog vlasnika, da na redovnoj Skupštini akcionara, sazvanoj za 27. jun, usvoji predloženu Odluku o davanju saglasnosti za nabavku ro-ro/putničkog broda”, rekli su iz kompanije.

Barska plovidba putem oficijelnog sajta www.montenegrolines.net i sredstava javnog informisanja obavjestiće javnost o svim budućim dešavanjima vezanim za realizaciju ferry linije sa Italijom.

