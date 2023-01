Portonovi tokom praznika posjetilo 100 hiljada posjetilaca

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Portonovi je tokom praznika posjetilo više od 100 hiljada posjetilaca, što je pokazalo da taj rizort, uz dobro odbrani program, može postati centar dešavanja u ovom dijelu Crne Gore tokom svih godišnjih doba.

“Praznicima je došao kraj, te je tako završena i ovogodišnja uspješna praznična sezona – Sparkling Season u Portonovom. Predivna jelka po kojoj je rizort bio prepoznatljiv više od mjesec, prošle sedmice je rastavljena, kućice koje su bile dio prazničnog bazara su zatvorene, a polako se uklanja i ostatak dekoracije”, rekli su iz Portonovog.

Oni su dodali da je Portonovi, iako pretežno ljetnja destinacija koja asocira na plažu i odmor na suncu, pokazao da, uz dobro odbrani program, može biti centar dešavanja u ovom dijelu Crne Gore tokom svih godišnjih doba.

“Uz jednu od najvećih jelki u ovom dijelu Evrope, magični šou (Light, laser & music show), kao i predivnu dekoraciju, posjetioci su uživali i u prazničnom bazaru sa najboljom ponudom delikatesa. Ovogodišnji bazar oduševio je ponudom hrane, od palačinki, kobasica, burgera, priganica kao i neizostavnih kuvanih vina i rakije koji su grijali posjetioce u hladnim zimskim danima”, navodi se u saopštenju.

Iz Portonovog su kazali da je bazar bio odlična prilika za lokalne ugostitelje, da prošire svoju ponudu i predstave se posjetiocima. Na bazaru su učestvovali Kantina 65, Friends house, One&Only Portonovi, Koffein, Chefs of Boka, Auntie’s house, Bel Paese, Tampa house i Santa Clause Station (Idea).

“Posjetioci su 31. decembra uživali u restoranima Square i Maison du Monde, kao i kafiću Koffein, a tačno u ponoć nebo iznad Portonovog ukrasio je spektakularan vatromet čime je nastavljena višegodišnja tradicija kojoj je prisustvovalo više stotina posjetilaca”, podsjetili du iz Portonovog.

Doček je, kako su dodali, takođe organizovan i u One&Only Portonovi hotelu. U restoranu La Veranda organizovana je gala večera od pet sljedova uz muzičku pratnju Nike Turković sa bendom, dok su u Tapasake klubu gosti uživali uz DJ-a.

Tokom decembra nijesu zaboravljeni ni oni najmlađi, te su kreativne radionice, predstave i zabave u novootvorenom Konferencijskom i prostoru za održavanje događaja obradovale djecu i roditelje, a tražilo se i mjesto više.

Ove godine za posjetioce su organizovani različiti sadržaji, a zaljubljenici u sport su uživali 2. januara u Novogodišnjoj trci. Trka je okupila 100 odraslih takmičara i 100 djece, a među njima i poznata atletičarska lica, Željka Dabovića iz AK Sparta i Slađanu Pejović iz AK Nikšić koji su i trijumfovali.

Nakon velikih koncerata grupe Perper, klape Šufit, Amire Medunjanin i domaćih bendova i DJ-eva, sezonu je na prepunom Marina trgu zatvorio veliki koncert Petra Graša.

U Portonovom se od proljeća očekuju novi događaji i aktivnosti za rezidente, ali i goste rizorta koji dolaze iz svih krajeva svijeta.

“Sve veće interesovanje za boravak kako u Portonovom tako i Herceg Novom tokom zimskih mjeseci, kao i milionski pregledi na društvenim mrežama Portonovog pokazuju nam da primorska mjesta, uz raznovrsnu ponudu, mogu biti destinacija koju ljudi biraju ne samo tokom ljetnjih mjeseci, već tokom čitave godine”, navodi se u saopštenju.

