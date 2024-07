Portal olakšava pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Portal Jedinstvena kontakt tačka (JKT), koji je osnovalo Ministarstvo ekonomskog razvoja, ima za cilj da olakša pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga u Crnoj Gori čime se, kako je saopšteno, doprinosi stvaranju transparentnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja.

Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Ivona Savićević, kazala je da je taj Vladin resor 25. juna objavio portal JKT, shodno obavezama koje proizilaze iz Pregovaračkog poglavlja 3 u vezi sa slobodom pružanja usluga.

“JKT je portal kreiran u svakoj državi članici EU kako bi olakšao preduzetnicima pokretanje poslovanja u oblasti pružanja usluga, ne samo u svojoj zemlji, već i na teritoriji cijele Evropske unije. Osnivanje ovog portala je obaveza svih država članica EU u skladu sa Direktivom o uslugama na unutrašnjem tržištu”, rekla je Savićević agenciji Mina-business.

Link za pristup portalu je www.psc.gov.me.

“Crnogorska JKT je elektronski, informacioni i komunikacioni servis, posredstvom kojeg se pružaju i razmjenjuju informacije o postupcima, uslovima i zahtjevima za pristup i pružanje usluga zainteresovanima”, rekla je Savićević.

Portal, kako je precizirala, sadrži korisne informacije o uslovima za registraciju biznisa i poslovanje, obavljanje uslužnih djelatnosti i profesija, poslovanje stranaca, kao i poslovanje u drugim državama Evropske unije (EU).

“Cilj JKT-a je olakšati pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga u Crnoj Gori čime se doprinosi stvaranju transparentnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja”, dodala je Savićević.

Ona je navela da je pravni osnov za uspostavljanje JKT-a definisan u Zakonu o uslugama, članu 8, kojim se propisuje obaveza uspostavljanja elektronske Jedinstvene kontaktne tačke u Crnoj Gori.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je posredstvom projekta Povećanje kapaciteta institucija za harmonizaciju i implementaciju pravne tekovine EU u području konkurentnosti i inovacija, dobilo podršku za sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju JKT za usluge”, kazala je Savićević.

U prethodnih 18 mjeseci, tim Ministarstva ekonomskog razvoja je kroz interresornu saradnju sa svim nadležnim institucijama intenzivno radio na implementaciji projektnih aktivnosti i uspostavljanju tog portala.

JKT, kako je objasnila, pruža korisne informacije za preduzeća i pružaoce usluga kako u Crnoj Gori, tako i unutar EU. Sadrži informacije o dozvolama ili odobrenjima koja su potrebna za pokretanje poslovanja, zahtjevima za pružanje usluga, o priznavanju stručnih kvalifikacija i regulisanih profesija, propisima i procedurama.

“Prvenstveno pojednostavljuje administrativne procedure, čineći lakšim dobijanje potrebnih dozvola i licenci, kroz informacije o tome kako podnijeti zahtjev za bavljenje određenom uslužnom djelatnošću, koja organizacija je odgovorna za obradu zahtjeva, do informacija o troškovima podnošenja zahtjeva i slično”, rekla je Savićević.

Na taj način se, kako je ocijenila, štedi vrijeme i smanjuju troškovi povezani sa navigacijom kroz više birokratskih kanala, a online dostupnost omogućava praktičan pristup informacijama i kompletiranje procedura sa bilo kojeg mesta.

“Dostupnost svih informacija o uslugama na jednom mjestu potencijalnim i postojećim preduzetnicima i poslovnim subjektima, odnosno prije svega pružaocima usluga, omogućava transparentno informisanje o regulatornim i administrativnim uslovima pokretanja poslovanja i pristupa uslužnim djelatnostima, čime doprinosimo povoljnijem poslovnom ambijentu i predvidljivosti administrativnih procedura”, saopštila je Savićević.

JKT, kako je navela, mogu da koriste svi građani Crne Gore, kao i druge osobe koje su zainteresovane za pružanje usluga u Crnoj Gori, s obzirom na to da portal sadrži informacije na crnogorskom i engleskom jeziku.

“Informacije o uslugama su podijeljene po sektorima, a lako su dostupne svim korisnicima putem pretraživača ili navigacijom po odjeljcima. A dostupna je i verzija za mobilne telefone”, dodala je Savićević.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, na raspolaganju je e-mail Minsitarstva ekonomskog razvoja i broj telefona, a službenici Ministarstva će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sve dostavljene upite.

“Sve informacije na portalu će se redovno ažurirati svi nadležni resori, kroz interresornu saradnju koja je u prethodnom periodu uspostavljena, čime doprinosimo jačanju transparentnosti, efikasnosti i pouzdanosti administrativnih procesa, te stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja”, saopštila je Savićević.

Ona je, govoreći o benefiti Direktive o uslugama koja propisuje osnivanje JKT-a, kazala da sloboda pružanja usluga predstavlja jednu od četiri ekonomske slobode, što je od posebne važnosti za otvorenu i eurizovanu ekonomiju Crne Gore, snažno orjentisanu na sektor usluga i uz model razvoja baziran na privlačenju stranih investicija.

“Crna Gora kao članica Svjetske trgovinske organizacije (STO), potpisnica više sporazuma o slobodnoj trgovini, te zemlja koja pregovara članstvo u EU i kontinuirano unapređuje poslovni ambijent redukcijom barijera u biznisu – već i danas značajno je liberalizovala pristup sektoru usluga”, navela je Savićević.

Prema njenim riječima, jedna od obaveza budućeg članstva u Uniji je dalja liberalizacija tržišta usluga prema EU i Evropskom ekonomskom prostoru (EEP), kako u pogledu slobode prava osnivanja, tako i slobode pružanja usluga na teritoriji Crne Gore koju privremeno ili povremeno pružaju oni pružaoci usluga kojima je država osnivanja država EEP, bez obaveze osnivanja u Crnoj Gori.

“Postepeno se prilagođavajući budućem članstvu i funkcionisanju na jedinstvenom tržištu EU, uključujući i Norvešku, Island i Lihtenštajn kroz EEP, Crna Gora ima obavezu da ispuni sve uslove za punu primjenu EU Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu do dana pristupanja EU u okviru pregovora u Pregovaračkom poglavlju 3, uključujući i obavezu uspostavljanja JKT-a”, rekla je Savićević.

Ona je zaključila da su najznačajniji ekonomski benefiti implementacije Direktive o uslugama koji, između ostalog, obuhvataju, lakši pristup tržištu novim preduzetnicima, podsticaj zapošljavanju i prekograničnoj mobilnosti profesionalaca, priliku za ostvarivanje prihoda, kvalitet i inovativnost usluga, kao i doprinos većem privrednom rastu.

