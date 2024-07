Poreska reforma fiskalno neutralna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska reforma predviđena Fiskalnom strategijom, fiskalno je neutralna i njome će se poštovati zlatno budžetsko pravilo o finansiranju tekuće potrošnje iz tekućih prihoda, saopštila je državna sekretarka u Ministarstvu finansija, Milica Adžić.

Na okruglom stolu na kojem je predstavljen Nacrt Fiskalne strategije Crne Gore za period od ove do 2027. godine, predstavnici Ministarstva finansija i Vlade razgovarali su sa predstavnici privrede, sindikata, medija, akademske zajednice, ambasada, kao i državnih institucija o tom dokumentu.

Iz Ministarstva su rekli da je, u cilju potpune transparentnosti i objektivnog prikaza dokumenta, na današnjem okruglom stolu vođena sadržajna i konstruktivna debata sa zainteresovanim stranama, prisutnim u velikom broju.

“Čule su se brojne sugestije i komentari, koji će, kako je zajednički konstatovano, doprinijeti unapređenju finalne verzije dokumenta”, rekli su iz Ministarstva.

Državne sekretarke u Ministarstvu finansija, Bojana Bošković i Milica Adžić, zahvalile su se prisutnima na velikom interesovanju i doprinosu u izradi jednog od najvažnijih dokumenata koje donosi Vlada tokom trajanja mandata.

Bošković je navela da je sa ciljem podizanja nivoa transparetnosti, prije izrade dokumenta pokrenut dijalog sa spoljnim zainteresovanim stranama sa pozivom da daju sugestije, ali da u toj fazi nije bilo dostavljenih predloga.

Ključne politike Fiskalne strategije predstavila je savjetnica predsjednika Vlade za ekonomsku politiku, Milena Milović, stavljajući akcenat na rast zarada za sve zaposlene u Crnoj Gori, rast minimalne i prosječne zarade i rast penzija, po osnovu usklađivanja sa rastom prosječne zarade i rastom cijena.

“Dok su o drugim segmentima teksta nacrta ovog dokumenta govorili generalni direktori u Ministarstvu finansija, sa osvrtom na makroekonomski okvir i strateške ciljeve ekonomske politike Crne Gore, a to su pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast i unapređenje kvaliteta života svih građana”, navodi se u saopštenju.

Pored toga, kako je poručeno, cilj Fiskalne strategije je stvaranje podsticajnog poslovnog i investicionog ambijenta, makroekonomska i fiskalna stabilnost, unaprjeđenje infrastrukture i ograničavanje odliva kvalifikovane radne snage.

Tokom otvorene diskusije saopšteni su brojni predlozi koji su se, između ostalog odnosili na akciznu politiku, minimalnu zaradu stope poreza na dodatu vrijednost (PDV), markiranje goriva i drugo.

“Ministarstvo finansija će uzeti u obzir sve konstruktivne predloge i sagledati ih, nastavljajući otvoreni dijalog do kraja trajanja javne rasprave, nakon čega će se finalizovati tekst Fiskalne strategije Crne Gore za period od ove do 2027. godine, koji se nakon što utvrdi Vlada, upućuje Skupštini na usvajanje”, zaključuje se u saopštenju.

