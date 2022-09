Popust važi do kraja godine

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Popust za električnu energiju distributivnih kupaca, koji je važio od 1. jula do danas, primjenjivaće se do kraja godine, odlučio je Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG).

Iz te kompanije su objasnili da će i dalje važiti popust za domaćinstva, priključena na elektrodistributivni sistem, koje snabdijeva EPCG, a koja su bez duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda.

Odlukom su obuhvaćena domaćinstva koja su članovi Zlatnog tima, sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 kilovat sati u visini od 13 odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Odluka se odnosi i na domaćinstva, odnosno ostale redovne kupce sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 kilovat sati u visini od pet odsto na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.

Iz EPCG su kazali da je svrha takve politike popusta podsticanje štednje.

„Odbor direktora EPCG koristi priliku da pozove građane da, polazeći od činjenice da se cio svijet nalazi u stanju energetske krize, racionalizuju potrošnju električne energije“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS