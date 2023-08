Ponudili pomoć u reformi ZZZ i Inspekcije rada

Podgorica, (MINA-BUSINESSS) – Delegacija Njemačke ponudila je Crnoj Gori stručnu pomoć i podršku u predstojećim reformama Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) i Inspekcije rada, saopšteno je na sastanku sa ministrom rada i socijalnog staranja, Admirom Adrovićem.

Iz Ministarstva su saopštili da se na sastanku sa njemačkom delegacijom, koju je predvodila državna sekretarka Anette Kramme, razgovaralo o reformama ZZZ i Inspekcije rada, ali i jačanje tripartitnog socijalnog dijaloga.

Adrović je kazao da je socijalni dijalog u Crnoj Gori na zavidnom nivou, što između ostalog, potvrđuje i potpisani Opšti kolektivni ugovor, kao i niz granskih.

Kada je riječ o Inspekciji rada, on je rekao da se nakon sagledavanja aktuelnih dešavanja na tržištu rada pojavila nedoumica o tome da li da se ona vrati u djelokrug rada Ministarstva ili da ostane u okviru Uprave za inspekcijske poslove, o čemu će odlučivati novo rukovodstvo.

Adrović se zahvalio Njemačkoj na podršci u procesu integracija u EU, za koji se nada da će se u narednom periodu ubrzati, pri čemu će, kako je rekao, podrška zapadnih partnera biti od izuzetnog značaja.

Crna Gora je sa Njemačkom je potpisala nekoliko sporazuma koji definišu odnose dvije države, a značajna je i podrška organizacije Help, koja je u Crnoj Gori prisutna već više od 20 godina.

Kramme je poručila da je izuzetno značajno da Crna Gora dobije stabilnu i proevropsku vladu, pri čemu se očekuje i da nastavi da posvećeno radi na ispunjavanju svih obaveza iz pregovaračkih poglavlja.

