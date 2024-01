Ponoviće tender za remont trajekta

Budva, (MINA-BUSINESS) – Tender za remont trajekta “30. avgust” biće ponovljen, nakon što je prvi vrijedan skoro pola miliona EUR propao, najavili su predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Oni su za TVCG kazali da će i drugi trajekti do sezone biti servisirani, kao i da se pripremaju da od iduće uspostave pomorsku liniju od Zelenike do tivatskih Solila.

Trajekt „30. avgust“ se, umjesto na trajektnom prelazu, nalazi na vezu u Lipcima i čeka nekog ko će ga za oko pola miliona EUR remontovati i vratiti na liniju, prenosi portal RTCG.

Za taj posao nije bilo zainteresovanih uprkos značajnom ponuđenom iznosu.

Direktor Morskog dobra, Mladen Mikijelj, rekao je da je trajekt apsolutno funkcionalan, ali da su imali zakonsku obavezu da nakon određenog perioda, kao i svi drugi trajekti, ide u dok kako bi se radio redovan servis.

„Mi trenutno radimo na servisu trajekta Kamenari, a već narednih dana ćemo raditi servis trajekta Lepetani. Ponovićemo tender za “30. august”. Uvjeren sam da će se na naredni javiti neko i da ćemo “30. august” imati spreman za sljedeće ljeto”, kazao je Mikijelj.

On je dodao da je nakon dešavanja u vezi sa preuzimanja trajektne linije, u februaru prošle godine, “30. august”, mada star preko 50 godina, bio je hitno, prelazno i dobro rješenje.

“O kakvoj investiciji je riječ, najbolje govori podatak da je 30. avugust plaćen 569 hiljada, a za samo tri mjeseca je donio državi 1,2 miliona”, naveo je Mikijelj.

Uslijedila je kupovina još jednog trajekta iz Grčke, pa svih šest trajekata pomorskog saobraćaja. Flota je Morsko dobro koštala oko 12 miliona, ali su prošle godine prihodovali preko šest miliona EUR i najavljuju nove linije.

“Već ove godine smo opredijelili sredstva za tehničku dokumentaciju koja je neophodna kako bismo krenuli u realizaciju i ovog plana otvaranja nove trajektne linije prije ljeta naredne godine. Za ovo ljeto, kao što sam rekao, online kupovina karata, servis gotovo svih trajekata, tako da ćemo imati situaciju da tokom ljeta, tokom dana u kontinuitetu radi šest trajekata sa kapacitetom znatno većim nego što je bilo svih prethodnih godina”, saopštio je Mikijelj.

Jedinom trajektnom linijom u Crnoj Gori s jedne na drugu obalu Boke godišnje se preveze oko milion i po vozila.

