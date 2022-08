Poništili tender vrijedan milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Vladimir Čađenović, poništio je prije tri dana tender za nabavku zamjenskih brojila za postojeće potrošače, vrijedan 1,2 miliona eura, zbog potrebe za bitnom izmjenom tenderske dokumentacije za javni poziv od 6. maja.

Tome je prethodila odluka Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojom su djelimično usvojene žalbe kompanija Mezon iz Danilovgrada i Meter&Control iz Beograda na tendersku dokumentaciju, a CEDIS-u naloženo da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, piše Pobjeda.

Zakon o javnim nabavkama predviđa da je naručilac dužan da poništi postupak ako prije isteka roka za podnošenje ponude ocijeni da je neophodno bitno izmijeniti dokumentaciju. U odluci CEDIS-a se navodi da će novi poziv biti raspisan nakon što budu unijete sve izmjene na čiju potrebu je ukazala komisija.

Ponuđači se žale da su obavezani da za pojedine stavke ponude minimalno dva proizvoda različitih proizvođača i tvrde da je CEDIS ograničio konkurenciju predviđanjem obavezne autorizacije od proizvođača ili distributera čiju opremu nudi sa dokazom da je ovlašćeni zastupnik. Problematizovali su i to što nijesu navedeni kriterijumi za utvrđivanje ekvivalentnosti traženih sertifikata, niti standardi koja brojila moraju ispunjavati, što, kako su ocijenili iz Mezona, može dovesti do neuporedivosti ponuda.

Oni su ukazali i da su razlozi za raskid ugovora nejasni, te da nije definisan rok isporuke i garantni rok. Oni tvrde i da se favorizuje ponuđač koji već ima lagerovana brojila, jer se ne traže sertifikati od proizvođača, već se vrednuje rok za isporuku prve tranše od 30 odsto svih brojila i deset odsto ukupne količine koncentratora.

Obje kompanije ukazuju i da CEDIS nije predvidio isporuku i instalaciju softvera za očitavanje brojila, već traži da se ponuđena brojila implementiraju u postojeći sistem i da moraju biti očitana pomoću jednog od postojećih softvera za koji je naveden samo naziv bez i jednog drugog podatka. Poznato im je iz iskustva, kako navode, da se tražena brojila G3 PLC tehnologije ne mogu implementirati u postojeće sisteme i zaključuju da iz tenderske dokumentacije nije jasno kako CEDIS planira integraciju novih brojila u postojeći sistem.

Iz beogradskog Meter&Controla, u vlasništvu Vojina Lazarevića, tvrde da je CEDIS objavio tri različita postupka sa istim predmetom nabavke, čime je povrijedio načela ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava. Oni su kazali i da se tri ranija ponuđača brojila i softvera nametanjem obaveze povezivanja sa postojećim softverom dovode u povoljniji položaj.

Na osnovu dokumentacije se, kako navode, ne zna ko garantuje za funkcionalnost opreme koja se isporučuje ni kako će to CEDIS provjeriti.

Time što je objavio tri poziva i to 58/22 za nabavku mjerne opreme za zamjenu kod postojećih potrošača, proizvođača i TS, 59/22 za nabavku brojila za nove potrošače, proizvođače i TS te 60/22 za nabavku robe za AMM projekat – proširenje treće faze, CEDIS nije izbjegao primjenu Zakona o javnim nabavkama, ocijenila je komisija, navodeći da nije riječ o istovjetnim predmetima nabavke.

Odbijeni su i navodi žalbe koji se odnose na varijante ponude, utvrđivanje ekvivalentnosti sertifikata, standarda i kvaliteta opreme, kao i navodi oko favorizovanja ranijih isporučilaca i ponuđača koji na lageru imaju tražena brojila.

“Naručilac je u skladu sa svojim potrebama definisao predmet nabavke te omogućio ponuđačima da dostave G3-PLC brojila minimalno dva proizvođača, tako da žalilac pogrešno ističe da predviđeni uslov mogu ispuniti samo ponuđači koji raspolažu brojilima više od dva proizvođača, već i oni koji imaju dva. Žalilac nije priložio dokaz koji potvrđuje njegove tvrdnje da zahtijevani uslov može da ispuni samo određeni ponuđač”, navodi se u rješenju komisije.

S druge strane, osnovanim su ocijenili navode da je CEDIS predvidio da brojila moraju biti u skladu sa određenih standardima, ali nije naveo standard.

Uslovljavanjem da moraju imati ovlašćenje od proizvođača ili dokaz da je distributer ovlašćeni zastupnik, CEDIS je suzio krug ponuđača koji se mogu javiti, čime je ograničio konkurenciju, utvrdila je komisija.

Tenderska dokumentacija je takođe neispravna u dijelu koji tretira pitanje jednostranog raskida ugovora, imajući u vidu da je CEDIS predvidio pravo, a ne dužnost da ugovor raskine u tom slučaju, kako propisuje zakon. Time je sebi ostavio mogućnost da tokom realizacije subjektivno tumači ugovor i primjenjuje ovu odredbu, što izabranog ponuđača može dovesti u povoljniji ili nepovoljniji položaj. Komisija je usvojila i žalbu kompanija koja se odnosi na način vrednovanja ponuda.

“Imajući u vidu da je predmetnom metodologijom vrednovanja naručilac predvidio da će se bodovati samo prva tranša isporuke 30 odsto brojila i deset odsto količine koncentratora, to je nesporno da se tako ne osigurava objektivno iskazivanje podkriterijuma kvaliteta, već se omogućava da ponuđač koji ponudi najkraći rok za prvu tranšu dobije 20 bodova, a da nije predviđeno bodovanje ponude kojom se ponudi najkraći rok isporuke preostalih 70 odsto brojila i 90 odsto koncentratora”, navodi se u rješenju.

CEDIS je, kako je utvrdila komisija, zbog nejasnih i nerazumljivih tehničkih karakteristika softvera koji koristi, onemogućio ponuđače da usklade karakteristike ponuđenih brojila sa postojećim softverom, a istovremeno da dostave odgovarajuće i uporedive ponude.

Tenderom koji je CEDIS raspisao 6. maja traženo je 8,6 hiljada brojila, 100 koncentratora podataka i komplet softvera za izvršavanje, upravljanje i praćenje izvršenja preko PDA uređaja. Istog dana raspisan je i tender vrijedan 6,3 miliona EUR od čega 5,2 miliona za G3 PLC brojila i opremu, a 1,1 milion za brojila za specifična mjerna mjesta, kao i 2,1 milion EUR vrijedan tender za brojila za nove potrošače.

Istog dana predate su i žalbe na tendersku dokumentaciju i za ovaj tender, ali komisija o njima još nije odlučila.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS