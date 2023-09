Pomorski sektor suočava se sa brojnim izazovima

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, prepoznata kao pomorska država, suočava se s brojnim izazovima, od potrebe za unapređenjem položaja pomoraca i poslovanja brodarskih kompanija, do osavremenjivanja položaja luka, s posebnim naglaskom na Luku Bar.

Povodom Svjetskog dana pomorstva, koji se obilježava danas, Transportna zajednica je, u saradnji sa Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO), Generalnim direktoratom za mobilnost i transport Evropske unije (EU) i Ministarstvom kapitalnih investicija (MKI), organizovala u Tivtu konferenciju o zelenom i održivom pomorskom transportu.

Konferenciji je, kako je saopšteno iz MKI, prethodio sastanak Tehničkog odbora Transportne zajednice za vodeni transport i multimodalnost.

Državni sekretar u MKI, Ismet Latić istakao je važnost pomorskog sektora za Crnu Goru, ali i izazove s kojima se suočava.

“Garancija progresa i ekonomske stabilnosti neminovno diktira da je povezivanje jedini put i obaveza u dostizanju dobrih rezultata na tržištu”, poručio je Latić.

On je dodao da integrisani koncept upravljanja, koji MKI postavlja kao strateški pristup saobraćajnoj politici, zahtijeva blisku saradnju nadležnih institucija i pažljivu pripremu prostorno planske dokumentacije, kao i razvoj inovativnih rješenja radi iskorištavanja raspoloživih potencijala bez narušavanja zaštite životne sredine.

Govoreći o povezivanju Crne Gore s regionalnim saobraćajnim tržištem, Latić je istakao važnost koridorskog razvoja i digitalizacije lučkih operacija, kao i unapređenja željezničkih i putnih veza luke Bar sa njenom gravitacionom zonom, ocjenjujući da to može pružiti ekonomske veze s regionom i bržu integraciju u Evropsku EU.

MKI, prema riječima njegovih predstavnika, vjeruje da je ova strategija ključna za bolju poziciju Crne Gore na saobraćajnom tržištu regiona, čime se čuvaju ekonomske veze sa susjedima.

Direktor Transportne zajednice, Matej Zakonjšek, rekao je da zajedno sa partnerima, kao što je MKI, kontinuirano rade na harmonizaciji legislative, jačanju sigurnosti i promovisanju održivog pomorskog saobraćaja.

“Sve ove aktivnosti imaju za cilj bolje povezivanje zemalja regiona, ali i približavanje EU”, dodao je Zakonjšek.

Generalna direktorica Direktorata za pomorstvo u MKI, Maja Mijušković, istakla je da crnogorska pomorska administracija, uz podršku EMSA-e, priprema novi Zakon o zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata, koji če biti u potpunosti harmonizovan sa konsolidovanom MARPOL konvencijom.

Takođe, ona je ukazala i na neophodnost pronalaženja odgovarajućeg balansa između odluka koje se odnose na razvoj sektora pomorske privrede i neophodnosti zaštite životne sredine, kako bi se negativan uticaj razvoja sveo na najmanju moguću mjeru.

Događaj je okupio regionalne eksperte i bio još jedna prilika za razmjenu znanja i iskustva, kao i za promociju održivih rijesenja i praksi u sektoru pomorstva.

Kroz diskusiju, prezentacije i otvorene razgovore, učesnici su diskutovali o putu ka zelenijem i održivom pomorskom saobraćaju na Zapadnom Balkanu.

