Pomoć i briga o nezaposlenima mora biti prioritet budućoj vladi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prioritet budućoj vladi mora biti pomoć i briza o nezaposlenima, koji su kroz programe ostali, na neki način, diskriminisani, ocijenjeno je iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Poslanica SNP-a, Milosava Paunović, kazala je da je ta stranka u prethodne dvije godine borila za pomoć osobama koje nemaju nikakva primanja, na način što je amandmanski djelovala na budžet za prošlu i ovu godinu da se ovim licima obezbijedi mjesečna naknada u iznosu od 100 EUR.

„SNP je više puta dokazala da vodi računa i brine o osjetljivim i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, u narednom periodu prioritet će nam biti nezaposleni koji su kroz programe ostali, na neki način, diskriminisani. Ispravićemo tu nepravdu“, navela je Paunović u saopštenju.

Ona je kazala da je tokom 25 godina trajanja SNP svojim djelima dokazala građanima da nije samo deklarativno stranka socijalne pravde, već da zaista radi i djeluje u njihovom interesu.

„SNP se izborila za 12 otuđenih penzija našim penzionerima, da je naknada za majke sa troje i više djece inicijalno SNP-ova ideja, da su prvi besplatni udžbenici za osnovce krenuli iz Berana, a onda i iz drugih opština gdje je SNP imao predsjednika, da je priču o vraćanju dječjeg dodatka prva pokrenula SNP, da smo u protekle dvije godine amandmanima na zakone olakšali sticanje prava na penziju za službenike MUP-a, UIKS-a, službe zaštite i spasavanja“, rekla je Paunović.

U 43. Vladi vanrednim usklađivanjem penzija, zaslugom ministra iz redova SNP-a, kako je kazala, minimalna penzija trenutno iznosi 259,95 EUR, dok je u aprilu prošle godine iznosila 150,21 EUR.

„Nastavićemo da se borimo za najugroženije kategorije stanovništva i u sledećoj 44. Vladi čiji će SNP svakako biti dio. Ovo su konkretni rezultati koji se ne mogu osporiti. Rezultati se broje. Za tebe“, poručila je Paunović.

