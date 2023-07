Položen kamen temeljac prvih golf rezidencija u Cnoj Gori

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Predsjednici Vlade Crne Gore Dritan Abazović, Opštine Tivat, Željko Komnenović i izvršni direktor kompanije Luštica Development Mohamed AbouArab, ozvaničili su danas, polaganjem kamena temeljca, početak izgradnje prvih golf rezidencija u Crnoj Gori.

Iz Luštice Bay saopšteno je da se prvi kvart, pod imenom Botanika, nalazi iznad pozicija prve dvije rupe budućeg golf terena, obuhvata sedam vila, 12 gradskih kuća i 39 apartmana i da će prve vlasnike dočekati tokom naredne godine.

Botanika je realizacija vizije naselja The Peaks koji obuhvata golf teren i rezidencijalne kolekcije.

Kako se navodi, u faznu izgradnju prvog golf terena sa 18 rupa u Crnoj Gori i većeg dijela golf rezidencija u narednih šest godina biće investirano oko 400 miliona EUR.

„Master planom je predviđeno da u narednih deset godina, na površini od oko milion metara kvadratnih golf terena i naselja bude izgrađeno 130 vila, 520 apartmana, golf hotel sa 300 ključeva i golf klub“, dodaje se u saopštenju.

Abazović je rekao da se raduje što turistička sezona u Crnoj Gori ide dobro, navodeći da projekti poput ovog značajno doprinose kampanji „Montenegro 365“, odnosno produženju turističke sezone.

“Luštica ove godine bilježi odlične rezultate, a vjerujem da će sadržaj poput golf terena doprinijeti dodatnoj atraktivnosti kako Luštica Bay, tako i cijele Crne Gore. Sa ovim projektom ljubitelji golfa širom svijeta će imati razlog više da posjete Crnu Goru“, kazao je Abazović.

On je zahvalio opštini Tivat na podršci projektima koji, kako je naveo, prevazilaze lokalni značaj i rezultatima koje su ostvarili u prethodnom periodu što potvrđuje renome investitora koje je ova opština uspjela da privuče.

Komnenović je rekao da Luštica Bay ima otvorenu saradnju i punu podršku Opštine Tivat u realizaciji ovog važnog investicionog projekta.

On je kazao da je nova etapa u razvoju kompleksa Luštica Bay veoma značajna iz više aspekata, a najznačajnija iz ugla strateškog opredjeljenja Opštine Tivat i države Crne Gore ka razvoju elitnog turizma i Tivta kao prestižne turističke destinacije.

“Ono što je urađeno na tom planu svjedoči da su Luštica Bay, Opština Tivat i Vlada na pravom putu. Raduju i ovi prizori uređenog golf vježbališta, ali i planovi za izgradnju golf terena sa 18 rupa jedinstvenog u ovom dijelu Evrope”, rekao je Komenenić.

AbouArab ocijenio je da Luštica Bay progresivno raste stabilnim i zdravim tempom, gdje se svaka prekretnica isporučuje planiranim kvalitetom.

“Prije skoro deset godina imali smo sličan trenutak kada se proslavljao početak radova u marini a danas kada pogledamo Marina naselje i šta je postignuto, sa sigurnošću možemo predvidjeti kako će razvoj golfa izgledati u budućnosti“, rekao je AbouAra.

On je dodao da se već postižu prvi koraci u realizaciji prvog golf terena u Crnoj Gori.

„Golf vježbalište je gotovo završeno i isporučeni su glavni elementi sistema za navodnjavanje. Golf teren Luštica Bay je jedinstven u svakom smislu, od lokacije do pogleda i karakteristika, i predstavlja temeljnu okosnicu ne samo za razvoj Luštice Bay, već i za turističku industriju Crne Gore uopšte“, zaključio je AbouArab.

Projekat arhitekture naselja potpisuju svjetski nagrađivani biro Block 722 i domaći NRA Atelier, kojima je ribarska kuća luštičkog poluostrva poslužila kao inspiracija.

“Razvoj golf terena je osmišljen pažljivo prema okruženju i nasljeđu i svojevrstan je omaž autentičnosti destinacije”, rekli su iz Luštica Bay-a.

Kako su naveli, golf teren odlikuje niska gustina gradnje, održivi izvori vode i dizajnerski izraz koji počiva na autentičnim arhitektonskim principima i materijalima.

Delegacija Vlade, u kojoj su bili i ministri unutrašnjih poslova i ekonomskog razvoja i turizma Filip Adžić i Goran Đurović, obišla je i Mamula Island hotel, koji je nakon četiri godine rekonstrukcije iz stare austrougarske tvrđave, ove godine počeo sa komercijalnom poslovanjem.

