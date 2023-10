Poljski novinari oduševljeni prirodom i ljudima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici poljskih medija boravili su ove sedmice u posjeti Crnoj Gori, koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Riječ je o predstavnicima značajnih medija iz Poljske i to Interia, Onet.pl, Wp.pl. Gazeta.pl, Wiadomości Turystyczne, All Inclusive/allinclusive.pl, Turysci.pl, Wasza Turystyka, WaszaTurystyka.pl i National-Geographic.pl, koji su obišli sjeverni, centralni i južni dio zemlje.

Oni će nakon putovanja objaviti afirmativne članke o turističkoj ponudi Crne Gore.

“Kroz petodnevno putovanje, novinari su imali priliku da uživaju u netaknutoj prirodi, da posjete neka od seoskih domaćinstava, degustiraju tradicionalne specijalitete i razgovaraju sa mještanima. Osim toga, upoznali su se sa bogatom kulturom i istorijom Pljevalja, Nikšića, Podgorice, Cetinja i Bara”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Novinar popularnog magazina National Geographic Traveler Poland, koji broji skoro šest miliona čitalaca na mjesečnom nivou, Mateusz Łysiak, kazao je da je prvi put u Crnoj Gori i da je veoma srećan što su mogli da vide sve prelijepe planine i ostala planinska područja.

“Jedan od najljepših pogleda se pruža na Meandre Ćehotine i Crno jezero, gdje je priroda nestvarna. Takođe sam veoma impresioniran lokalnom hranom i gostoprimstvom“, kazao je Łysiak.

Novinarka poljskog portala Wirtualny Polska, Magda Bukowska, navela je da su je u Crnoj Gori impresionirali ljudi i priroda.

„Priroda i ljudi – to je najbolje u Crnoj Gori. Ovdje se zaista možete odvojiti od svakodnevice i izgubiti se u divnim planinskim predjelima. Veliko iznenađenje za mene je bila posjeta veoma zanimljivom arheološkom muzeju u Pljevljima i mostu na rijeci Tari. Ipak, ono što me je najviše oduševilo su mještani, njihova srdačnost i gostoprimstvo“, kazala je Bukowska ispred portala Wirtualny Polska koji mjesečno dostiže preko 20 miliona čitalaca.

Imajući u vidu značaj, čitanost navedenih medija, kao i pozitivne reakcije novinara koji su boravili u Crnoj Gori, očekuje se da će objavljeni članci doprinijeti promociji zemlje kao turističke destinacije na tržištu Poljske.

Prema riječima novinara, Crna Gora ima raznovrsnu turističku ponudu koja može privući turiste iz Poljske.

Tu činjenicu potvrđuju i podaci da je u toku prvih sedam mjeseci ove godine u Crnoj Gori boravilo 45,8 hiljada turista iz Poljske koji su ostvarili preko 235 hiljada noćenja.

U poređenju sa prošlom godinom, realizovano je 44 odsto više dolazaka turista i 43 odsto više noćenja.

Studijsku posjetu poljskih medija je organizovala NTO, a podršku su dale lokalne turističke organizacije Pljevalja, Nikšića, Podgorice, Cetinja i Bara, Lipska pećina, kao i Nacionalni parkovi Crne Gore.

