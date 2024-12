Pokrenut sajt projekta Velje brdo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da je pokrenut sajt Velje brdo kako bi se utvrdilo interesovanje za stanove koji će biti izgrađeni.

“Velje Brdo website – popunite upitnik u 20 sekundi i iskažite interesovanje! Crnogorski san može da počne! Konačno”, napisao je Spajić na svom nalogu na mreži X.

On je podijelio i link sajta https://veljebrdo.gov.me/

Velje brdo je projekat u okviru Vladinog programa za rješavanje stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima.

Na sajtu je dostupan upitnik u kojem građani iskazuju interesovanje za kupovinu stana. Potrebno je dostaviti ime i prezime, matični broj, kontakt tlefon i e-mail adresu.

Na sajtu se navodi da građani mogu da iskažu interesovanje za kupovinu stana od oko 60 metara kvadratnih za koji je mjesečna rata oko 290 EUR ili za stan od oko 100 kvadrata za koji je mjesečna rata oko 390 EUR.

