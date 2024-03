Pokrenut projekat za jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Projekat za jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, vrijedan 1,9 miliona EUR, pomoći će Crnoj Gori u finalizaciji njenih priprema za Zajedničku poljoprivrednu politiku Evropske unije (EU), poručeno je sa svečanog otvaranja tog tvining projekta.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštili su da će projekat “Jačanje kapaciteta u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja za implementaciju Zajedničke poljoprivredne politike u Crnoj Gori” trajati 30 mjeseci, odnosno do jula 2026. godine.

Kako su naveli iz tog Vladinog resora, ukupan budžet finansiran od EU, koji je rezervisan za implementaciju projektnih aktivnosti, iznosi 1,9 miliona EUR.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da su pripreme za Zajedničku poljoprivrednu politiku EU za zemlju kandidata za pristupanje zahtjevan proces.

Prema njenim riječima, zatvaranje Poglavlja 11 dešava se u naprednim fazama pregovaračkog procesa, jer EU standardi ne samo da zahtijevaju prilagođavanja proizvodnih i preradnih kapaciteta, već i vrijeme farmerima da se prilagode povišenim proizvodnim i tržišnim standardima i prilagode postojeće objekte u skladu s tim.

„Zbog toga EU finansira taj značajan tvining projekat, koji će podržati napore Crne Gore u finalizaciji njenih priprema za EU poljoprivrednu politiku“, rekla je Popa.

Ona je poručila da imaju visoka očekivanja kada je riječ o postignutim rezultatima.

„Ohrabrujemo Ministarstvo da iskoristi neprocjenjivo iskustvo koje će podijeliti države članice koje su partneri na tom projektu“, navela je Popa.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, istakao je važnost novog tvining projekta za unapređenje institucija u cilju stvaranje konkurentnijeg sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa standardima EU.

On je posebno naglasio važnost dostupnosti EU fondova, usmjerenih na postizanje usklađenosti sa evropskim standardima.

IPARD program, kako je rekao Joković, predstavlja dragocjenu podršku crnogorskom poljoprivrednom sektoru, omogućavajući modernizaciju, unapređenje praksi i jačanje konkurentnosti.

„Implementaciju IPARD II programa privodimo kraju, a počeli smo ove godine i sa implementacijom IPARD III programa, kroz čije će sprovođenje za crnogorsku poljoprivredu biti dostupno oko 128 miliona EUR, od čega EU sredstva čine 63 miliona EUR, 62 odsto više u odnosu na prethodni IPARD II program“, naveo je Joković.

On je kazao da je, takođe, u okviru IPA 2021 projekta – “EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori“ Ministarstvu odobreno devet miliona EUR podrške EU za sva tri pregovaračka poglavlja.

„Danas otvaramo prvu ugovorenu aktivnost, a to je upravo ovaj Tvining projekat vrijedan 1,9 miliona EUR“, istakao je Joković.

Iz Ministarstva su saopštili da je naglašena važnost institucionalnih kapaciteta javne uprave za ostvarivanje napretka, a reforme kroz projekat imaju za cilj unapređenje uslova za poljoprivredne proizvođače, što će doprinijeti efikasnijem radu i primjeni najboljih praksi.

Kako su naveli, opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja u Crnoj Gori kroz postupno usklađivanje sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom i zakonodavnim okvirom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a sve sa ciljem stvaranja tržišno konkurentnijeg sektora.

„Svrha projekta je jačanje institucionalnih kapaciteta javne uprave Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je svrha projekta i podrška glavnim učesnicima sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, kako bi se Crna Gora znatno približila zatvaranju poglavlja 11 pravnih tekovina EU i obezbijedila uslove za potpuno funkcionalnu Agenciju za plaćanja.

Projekat sprovodi Agencija za plaćanje Austrije, u saradnji s austrijskim Federalnim Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva, regija i vodoprivrede, Ministarstvom poljoprivrede i prehrambenog suvereniteta Francuske, Regionalnom Komorom za poljoprivredu Normandije – FranceAgriMer, Ministarstvom poljoprivrede Mađarske i mađarskom Agencijom za plaćanja – Trezorom, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i hrane Slovenije i slovenačkom Agencijom za poljoprivredna tržišta i ruralni razvoj.

