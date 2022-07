Pokreću kampanju o važnosti registrovanja smještaja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Bar, u saradnji sa Opštinom Bar, pokreće kampanju pod nazivom Važno je registrovati smještaj.

„Kampanja ima za cilj da informiše izdavaoce smještaja o značaju registracije djelatnosti, kao i prijave boravka gostiju, kako bi ih podstakla na odgovornost prema sebi i drugima“, navodi se u saopštenju.

Kampanja je aktuelna nekoliko godina unazad, cijena kategorizacije i registracije je svega deset EUR.

„Međutim, to nije jedino što bi izdavaoce smještaja trebalo da motiviše“, rekli su iz TO Bar.

Iz TO Bar je saopšteno da turisti koji se odluče da provedu odmor u Baru, zaslužuju zaštitu i sigurnost. Posebno je važno uzvratiti im povjerenje i pokazati se kao odgovoran domaćin.

„Osim toga, registrovan i kategorisan smještaj se cijeni više nego ikada, jer uliva osjećaj sigurnosti. Iz tog razloga, registrovani izdavaoci smještaja stiču značajnu konkurentsku prednost. Samo registrovan smještaj je bezbjedan, a zaštićen gost je samo onaj koji je prijavljen“, navodi se u saopštenju.

Kako je interesovanje za odmor u prirodi i ruralnim područjima u porastu, Turistička organizacija Bar posebno apeluje na sve one koji se na teritoriji opštine bave seoskim turizmom, da registracijom djelatnosti steknu status sigurnog smještaja, ali i omoguće sebi besplatnu promociju.

„Registrovani smještaj se nalazi u bazi podataka TO Bar, koja ima zadatak da ga promoviše. Promocija podrazumijeva prezentaciju smještaja preko reklamnog materijala, brošura, društvenih mreža i web sajta TO Bar. Web sajt omogućuje atraktivnije vidove promocije, kada je riječ o digitalnom marketingu“, rekli su iz TO Bar.

To je, kako se dodaje, posebno važno za početnike kojima je promocija na svim emitivnim tržištima neophodna. Višegodišnji izdavaoci smještaja će registracijom biti u prilici da razmjene iskustva sa TO Bar, ali i ostatkom turističke privrede grada, kao i da učestvuju u savremenim tokovima oglašavanja i promocije.

„Registracija smještaja i prijava boravka gostiju je zakonom obavezna. U suprotnom, izdavaoci smještaja plaćaju kazne i gube kredibilitet. Ako uzmemo u obzir da registracija i kategorizacija smještaja ove godine košta samo deset EUR, nema dileme šta je pametnije uraditi“, navodi se u saopštenju.

Smještaj se registruje u Sekretarijatu za privredu Opštine Bar, a zahtjev se može naći na web sajtu Opštine Bar u dijelu – zahtjevi i obrasci.

„Prijava gostiju, koji su prethodno upisani u Knjigu gostiju, vrši se u TO Bar ili Stanici granične policije opštine Bar, u roku od 24 sata. Prijava i odjava boravka se može izvršiti i elektronskim putem, kroz aplikaciju RB90 i upotrebom tokena (digitalnog sertifikata koji izdaje Pošta Crne Gore)“, kazali su iz TO Bar.

Turistička organizacija Bar, zajedno sa Opštinom Bar, smatra da će izdavaoci smještaja na teritoriji opštine pokazati odgovornost kako bi turisti iz našeg grada ponijeli najljepše utiske.

