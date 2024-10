Pojačati avio konekcije sa BiH

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Bosna i Hercegovina (BiH) njeguju izuzetne dobrosusjedske odnose, pri čemu treba razmišljati o intenzivnijim avio konekcijama, ocijenili su ministar turizma Simonida Kordić i bosansko-hercegovački ambasador u Podgorici, Branimir Jukić.

Sagovornici su se saglasili da dvije zemlje njeguju izuzetne dobrosusjedske odnose, što je prepoznato i u izvještajima Evropske komisije.

Jukić je naveo da je BiH jedno od najvećih tržišta za Crnu Goru, te dodao da broj posjeta raste i mimo sezone.

Kordić je potvrdila da je i saradnja nadležnih ministarstava odlična, dodajući da svakako ima prostora za unapređenje.

„Fizička, kulturološka i mentalitetska bliskost čine bazu više nego dobrih odnosa. Upravo zbog toga mi se u Bosni i Hercegovini, kao i vi u Crnoj Gori, osjećamo kao kod kuće. Uzimajući sve u obzir, vjerujem da treba razmišljati o intenzivnijim avio konekcijama i takozvanom vikend turizmu sa boljom povezanošću“, poručila je Kordić.

Jukić je takođe čestitao Crnoj Gori na ispunjavanju evropske agende.

„Crna Gora je predvodnik na evropskom putu. Želim da naglasim da u tome imate punu i iskrenu podršku Bosne i Hercegovine. Uvjeren sam da će zemlje Zapadnog Balkana u doglednom periodu biti sastavni dio Evropske unije, čime ćemo riješiti i neke probleme koji opterećuju turizam“, naveo je Jukić.

Kordić je dodala da je za Crnu Goru proces integracija u EU apsolutni spoljnopolitički prioritet, te da nema drugu opciju, zbog čega se nada da će ova Vlada uspjeti da iskoristi šansu koja joj se pruža.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretari Vuk Žižić i Petar Drašković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS