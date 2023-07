Pojačan inspekcijski nadzor UPC i UIP u sezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojačan inspekcijski nadzor inspektora uprava prihoda i carina (UPC) i za inspekcijski nadzor (UIP) u ljetnjoj turističkoj sezoni dogovoren je na sastanku njihovih direktora, Vladimira Bulajića i Ane Vujošević.

Iz UPC je saopšteno da je na sastanku naglašena potreba efikasnije razmjena međusobnih informacija, kao i zajedničko djelovanje na terenu tokom sezone, kada se procijeni da je potrebno.

Predviđen je i veći broj inspektora prilikom kontrola i brža razmjena operativnih podataka sa terena.

Na sastanku su učestvovali vršilac dužnosti pomoćnika direktora UPC za Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora, Bojan Andrejević, vršiteljka dužnosti pomoćnice direktora UPC za Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima, Biljana Jelić, glavna poreska inspektorka, Nataša Damjanović, kao i pomoćnica direktora UIP-a, Tamara Gačević.

