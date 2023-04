Podsticaji za nabavku opreme za transport pčelinjih društava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja za nabavku pčelarske opreme za transport pčelinjih društava za ovu godinu.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva koja se bave pčelarstvom i koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana podnošenja zahtjeva za podršku.

Pravo na sredstva podsticaja ostvaruje se za nabavku pčelarskih kontejnera kapaciteta minimum 36 pčelinjih društava, specijalizovanih prikolica i platformi za transport pčelinjih društava kapaciteta minimum 15 pčelinjih društava, kao i prikolica za transport pčelinjih društava kapaciteta minimum 12 pčelinjih društava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava opredijeljenih Agrobudžetom po ovom javnom pozivu iznosi 30 hiljada EUR.

Podrška se može ostvariti za nabavku jednog kontejnera ili jedne prikolice po gazdinstvu.

Podrška se može ostvariti za nabavku više platformi, ukoliko je kapacitet platfomi u skladu sa brojem pčelinjih društava na gazdinstvu.

Maksimalno učešće budžetskih sredstava je do 50 odsto vrijednosti realizovane i dokazane investicije, s tim da se sredstva podsticaja mogu dodijeliti maksimalno i to za kontejnere do 1,3 hiljade EUR, za specijalizovane prikolice do hiljadu EUR, za specijalizovane platforme do 600 EUR po platformi i za prikolice do 850 EUR po investiciji.

Obrazac zahtjeva po ovom javnom pozivu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva, ili u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i biljne proizvodnje.

Popunjen obrazac zahtjeva, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, treba poslati isključivo preporučenom poštom na adresu Ministarstva, Moskovska br. 101, Podgorica.

Poziv je otvoren do 15. septembra.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani mogu se pronaći u javnom pozivu koji je objavljen na internet stranici Ministarstva.

