Podsjetili na uspješne lokalne biznis priče

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar podsjetila je sve preduzetnike da se do 15. oktobra mogu prijaviti na novi javni poziv za podršku razvoju preduzetništva i pritom predstavila uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave.

Opština Bar objavila je nedavno javni poziv za učešće u programu podsticanja razvoja preduzetništva.

Ukupan iznos direktne finansijske podrške opredijeljene za raspodjelu iznosi 270 hiljada EUR.

Javni poziv dostupan je na sajtu Opštine Bar www.bar.me, a biće otvoren 45 dana od dana objavljivanja, odnosno do 15. oktobra.

“U želji da podstaknemo što veći broj barskih preduzetnika i preduzetnica da pokrenu ili unaprijede svoje poslovanje i da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva Opštine Bar, predstavljamo pozitivna iskustva i uspješne priče preduzetnika koji su u prethodnom periodu ostvarili podršku lokalne uprave”, navodi se u saopštenju.

Fitnes studio Wonder woman posluje od aprila ove godine, kao prvi studio te vrste u gradu koji nudi specijalne i posebno osmišljene programe, te personalne i grupne treninge za žene.

Vlasnica studija, Sara Perkolić, već deset godina radi u fitnesu, a ove godine se odlučila da svoj san pretvori u realnost.

“Za podršku Opštine Bar sam čula preko kanala informisanja baš u toku priprema za otvaranje studija, pa sam se odlučila da konkurišem. Dobila sam sredstva u iznosu od 4,5 hiljada EUR koja ću iskoristiti za nabavku opreme koja je potrebna na treninge”, kazala je Perkolić.

Ona se posebno zahvalila službenicima u lokalnoj upravi koji su bili spremni da, tokom procesa aplikacije, odgovore na sva pitanja i dileme.

“Moja poruka svim preduzetnicama i onima koje to tek planiraju da postanu je da ne sumnjaju u podršku Opštine Bar, jer sam uvjerena da će lokalna uprava uvijek prepoznati dobre, inovativne ideje. Svima koji vjeruju u sebe i u posao koji rade preporučila bih da potraže pomoć i da započnu svoj posao”, navela je Perkolić.

Ženski frizerski salon Lady Dee nalazi se u Baru i posluje već 20 godina.

Vlasnica salona, Diana Grujić, je istakla da je za pomoć Opštine Bar čula od prijateljice koja je ova sredstva dobila prije par godina, što joj je tada jako pomoglo u biznisu.

“Željela sam da uvedem određene novitete u svoje poslovanje, pa sam se zbog toga odlučila da prijavim na ovaj konkurs. Od Opštine sam dobila pet hiljada EUR i utrošila sam ih za opremanje salona sa najsavremenijim alatima koji su mi neophodni za rad, te da uvedem određene novitete, poput novih tretmana za kosu, ali i da obezbjedim kofer za bezbjedno prenošenje alata, jer imamo u planu da uvedemo i terenski rad “, objasnila je Grujić.

Svim preduzetnicama koje započinju ili već imaju svoj biznis, Grujić je preporučila da se prijave na ovaj poziv.

“Meni je jako pomogao da unaprijedim svoj posao, pa od srca želim svima da uspiju”, poručila je Grujić.

