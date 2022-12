Podržavaju uključivanje mladih u tržište rada

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje podršku razvoju i realizaciji svih projekata, koje za cilj imaju podršku za uključivanje mladih u tržište rada i socijalnu inkluziju, saopštila je državna sekretarka u tom Vladinom resoru, Edina Dešić.

Ona je kazala da se podrška daje posebno kroz unapređenje sposobnosti mladih ljudi za razvoj sopstvenih poslovnih planova kroz inovativne ideje, razvoju novih vještine, kompetencija i znanja koje su potrebne tržištu rada u 21. vijeku.

„Želim da istaknem da, prateći izazove na tržištu rada kada su u pitanju mladi, Crna Gora je pristupila uvođenju Garancije za mlade i trenutno finalizuje Plan za implementaciju ovog programa koji ima za cilj da ponudi rješenja i nove perspektive za mlade“, rekla je Dešić na završnoj konferenciji projekta Work4Youth.

Projekat se sprovodi u okviru IPA prekograničnog programa između Albanije i Crne Gore, a finansira ga Evropska unija.

Tema koja je bila u fokusu ove završne konferencije održane u Skadru, a koja se odnosi na izazov zapošljavanja mladih, prema riječima Dešić, veoma je važna i u vrhu je prioriteta rada svih vlada na globalnom nivou, posebno uzimajući u obzir nove izazove na tržištima rada i socijalnoj koheziji, a koji su nastupili nakon Covid krize.

„Izazov zapošljavanja mladih, posebno onih iz populacije NEET, iziskuje sve veću pažnju prilikom kreiranja javnih politika u domenu zapošljavanja i tržišta rada i istovremeno u domenu socijalne politike“, navodi se u saopštenju.

Projekat Work4Youth, tokom dvije godine realizacije, okupio je više od 300 mladih ljudi iz prekogranične regije. U navedenom periodu u Crnoj Gori su realizovana dva boot campa za razvoj preduzetničkih ideja u kojima je učestvovalo 64 mladih iz opština Tuzi, Bar i Podgorica. Iz dva boot campa proizašlo je 16 preduzetničkih biznis planova od kojih je tri u prvoj i dva u drugoj godini pokazalo izuzetne preduzetničke potencijale.

Iz Ministarstva su rekli da su se četiri osobe zaposlile tokom ovog perioda, što je direktni rezultat stečenih znanja i vještina kroz učešće na aktivnostima koje su reazliovane u okviru projekta.

„Ovo je potvrda da samo zajedno, uz razvijanje partnerskih odnosa možemo postići zajednički cilj, a to je prosperitetan region i funkcionalno regionalno tržište rada na putu ka Evropskoj uniji“, kazala je Dešić.

Rezultati istraživanja i preporuke koje su predstavljene tokom konferencije biće dodatan impuls daljem razvijanju mjera i aktivnosti ka obezbjeđivanju održive integracije mladih ljudi na tržište rada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS