Podržavaju mala preduzeća sa međunarodnim ambicijama 15 godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska mreža preduzetništva /Enterprise Europe Network/ (EEN), kao i MontEENegro konzorcijum koji djeluje u sklopu nje, u cilju podrške malim preduzećima, ove godine obilježavaju 15 godina postojanja.

U čast ovog jubileja, partneri Mreže slaviće zajedno sa nekim od 4,2 miliona malih preduzeća širom svijeta, kojima su pomogli da se inoviraju i razvijaju na međunarodnom nivou.

Konzorcijum MontEENegro, koji čine Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, Privredna komore (PKCG), Biznis centar Bar i Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, prvi put je uspostavljen 2008. godine, i od tada širi misiju i viziju, te sprovodi aktivnosti EEN-a u Crnoj Gori.

Prednosti i prilike koje ta Mreža nudi svim crnogorskim kompanijama posredstvom lokalnog konzorcijuma su brojne i višeslojne.

Koordinatorka MontEENegro konzorcijuma, Ljiljana Belada, pozvala je sva zainteresovana preduzeća koja žele da internacionalizuju i unaprijede svoje poslovanje, čije su ambicije inovativne djelatnosti i način rada, i koje bi željele da se upoznaju sa različtim modalitetima pristupa EU finansijama, da se obrate bilo kojem od partnera unutar konzorcijuma.

“Oni vam mogu pomoći i povezati vas sa kompanijama iz Evropske unije, upravo kroz EEN mrežu i platformu,” rekla je Belada.

Integrisane u lokalne poslovne strukture i povezane širom svijeta, preko 450 partnerskih organizacija koje čine Mrežu savršeno su se pozicionirale tako da pruže podršku preduzećima širokog spektra sektora iz svih djelova EU.

“Pouzdani savjeti i praktična pomoć koju pružaju savjetnici Mreže podrška su preduzećima u oblastima poljoprivrede, vještačke inteligencije, tekstila, vazduhoplovstva, pomorstva, kreativnih industrija, sa posebnim fokusom na unapređenje održivosti, otpornosti i digitalne transformacije preduzeća. Jedinstvena kombinacija lokalnog znanja i globalnog dometa dostupnih kroz Mrežu značila je da su hiljade kompanija mogle i mogu da pristupe međunarodnim tržištima, te dalje i brže razvijaju svoje poslovanje”, navodi se u saopštenju.

Više od pola miliona kompanija širom Evrope ostvarilo je koristi od personalizovanih poslovnih savjeta, koji su im pomogli da unaprijede svoj međunarodni potencijal.

“Savjetnici Mreže obezbjeđuju da preduzeća budu spremna za investitore i imaju pristup pravim izvorima finansiranja, kako bi svoje inovativne ideje doveli do komercijalnog uspjeha”, navodi se u saopštenju.

Zahvaljujući stručnosti i besplatnoj podršci, svakog dana 525 kompanija dobija specijalizovane savjete i obuku. Mreža im pomaže da iskoriste mogućnosti jedinstvenog tržišta EU i pristupe međunarodnim tržištima izvan Evrope.

“Kompanije širom Evrope i šire obraćaju se Mreži kao pouzdanom partneru sa dokazanim rezultatima u pomaganju kompanijama da ostvare svoje međunarodne ambicije”, dodaje se u saopštenju.

Kada je u pitanju Crna Gora, MontEENegro konzorcijum je u proteklom periodu realizovao veliki broj poslovnih susreta i obuka za mala i srednja preduzeća, tokom kojih su crnogorske kompanije ostvarile saradnju sa drugim preduzećima iz Evrope.

“U narednom periodu, planirano je dalje intenziviranje aktivnosti u Crnoj Gori, kako bi se u potpunosti iskoristili svi potencijali koje ova mreža nudi za internacionalizaciju crnogorskih kompanija i unapređenje njihovog poslovanja”, rekli su iz konzorcijuma.

Više informacija o aktivnostima u Crnoj Gori zainteresovani mogu dobiti putem vebsajta, LinkedIn-a ili Facebook-a.

