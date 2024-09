Podržaće aktivnosti koje vode ka unapređenju geoloških istraživanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavod za geološka istraživanja, kao najstarija naučno-istraživačka institucija te vrste u Crnoj Gori, zavređuje veću pažnju i podršku države, ocijenili su ministar rudarstva, nafte i gasa Admir Šahmanović i direktor Zavoda Jonuz Mujević.

Oni su na sastanku ocijenili da Zavod zavređuje veću pažnju posebno imajući u vidu da rezultati istraživanja kojima se bave, služe kao osnova za privredni razvoj Crne Gore.

Na sastanku je razgovarano o konkretnim mjerama koje će doprinijeti unapređenju rada Zavoda, uključujući modernizaciju opreme, unapređenje istraživačkih metoda, kao i ulaganje u stručno usavršavanje kadrova.

Ova institucija, kao okosnica geološke djelatnosti u Crnoj Gori, osnovana je 31. avgusta 1945. godine, kao Republički zavod za geološka istraživanja.

Mujević je predstavio aktivnosti koje u proteklih godinu, zajedno sa svojim saradnicima, sproveo, najprije na opremanju laboratorija i stvaranju boljih uslova za rad, ali i na optimizaciji i boljoj organizaciji funkcionisanja Zavoda.

Zahvaljujući svestranim geološkim proučavanjima koja su stručni timovi Geološkog zavoda realizovali, stvorena je pouzdana slika geološkog stanja Crne Gore u cjelini.

“Rezultati rada sadržani su u brojnim publikovanim geološkim kartama raznih vrsta, razmjera i namjena i njihovim tumačima, potom studijama, monografijama, publikovanim naučnim i stručnim radovima, kao i brojnim elaboratima i izvještajima koji se nalaze u raznim fondovima stručne dokumentacije i u stručnim bibliotekama”, navodi se u saopštenju.

Ova radna posjeta odlična je prilika da Šahmanović sa saradnicima sagleda aktivnosti, planove i prioritete u radu Zavoda kao što je opremanje i akreditacija laboratorija Zavoda, veoma značajne aktivnosti na izradi i publikovanju Geološke karte Crne Gore na formacionom principu, takodje i intenziviranje poslova na izradi Osnovne hidrogeološke karte Crne Gore i Osnovne inženjersko-geološke karte Crne Gore.

Zavod takođe sprovodi tematska hidrogeološka i geohemijska istraživanja i proučavanje geohazarda, geološka istraživanja i ekonomsku ocjena ležišta mineralnih sirovina kao osnovu koncesione djelatnosti u ovoj oblasti. Jedan od važnijih segmenata rada je i formiranje baze podataka – geološkog informacionog sistema.

Šahmanović je takođe naglasio važnost saradnje sa međunarodnim partnerima i akademskim institucijama, kako bi se osigurala razmjena znanja i iskustava, te dodatno unaprijedila geološka istraživanja u Crnoj Gori.

“Unapređenje međunarodne saradnje planira se kroz reaktiviranje statusa u EuroGeoSurveys – zajedničke organizacije evropskih geoloških institucija, te učešće u Geological Service for Europe – program čiji je cilj formiranje jedinstvene evropske geološke baze podataka, kao i nastavak realizacije naučno-istraživačkih projekata na evropskom i regionalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Posebnu pažnju, kako se dodaje, treba posvetiti i intenziviranju izdavačke djelatnosti i što je krucijalno važno za dalji razvoja ove oblasti unapređenje znanja kroz usavršavanje geološkog kadra.

Naredne godine navršava se 80 godina od osnivanja Zavoda, što će biti lijepa prilika za promociju aktivnosti i rezultata, kao i organizaciju kongresa geologa Crne Gore sa međunarodnim učešćem, složili su se učesnisici sastanka.

“Dugoročna vizija rada i razvoja Zavoda, čiji su preduslov tehničko-tehnološka modernizacija, unapređenje laboratorija, digitalizacija geoloških podataka i posebno unapređenje strukture stručnog i naučnog kadra, ima za cilj dostizanje višeg nivoa organizacije u oblasti osnovnih i primijenjenih geoloških istraživanja i geološke djelatnosti uopšte”, navodi se u saopštenju.

Krajnji cilj, a ujedno i obaveza je, kako se dodaje, stvaranje institucije koja je siguran oslonac državi u projektovanju razvoja zasnovanog na prirodnim potencijalima, donošenju strateških odluka o valorizaciji mineralno-sirovinskog kompleksa i vodnog potencijala, razvoja energetske i saobraćajne infrastrukture, zaštite životne sredine i drugim oblastima od značaja za društvo u cjelini i razvoj Crne Gore.

Šahmanović je rekao da je Zavod za geološka istraživanja ključni partner Ministarstva upravo zbog visokostručnog kadra, ekspertize, znanja i iskustva koje institucija ima u ovoj veoma specifičnoj oblasti, a naročito kada se uzme u obzir da slijedi rad na izmjenama i dopunama dva krovna zakonska rješenja za oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.

“Impresioniran sam onim što sam vidio i izuzetno cijenim struku. Resor na čijem sam čelu biće podrška Zavodu da poboljša uslove rada i tehničku opremljenost, a saradnja se mora poboljšati, posebno ako imamo zajednički cilj da oblast rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina bolje valorizujemo i stvorimo povoljan poslovni ambijent”, rekao je Šahmanović.

On je dodao da boljom komunikacijom i saradnjom sa resornim Ministarstvom očekuju da Zavod u narednom periodu intenzivira aktivnosti na istraživanju potencijala rudarstva, sa posebnim fokusom na ekološki održiv razvoj, što je jedan od prioriteta Vlade.

Šahmanović je zaključio da će ova posjeta biti uvod u dugoročniji plan reformi koje imaju za cilj postizanje boljih rezultata i veće prepoznatljivosti ove važne institucije na regionalnom i međunarodnom nivou.

