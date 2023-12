Podršku Radović najavili svi osim DPS-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi poslanički klubovi, osim Demokratske partije socijalista (DPS), najavili su podršku predlogu da se za guvernerku Centralne banke (CBCG) izabere Irena Radović.

Poslanik Kluba Demokratske partije socijalista (DPS), Andrija Nikolić, kazao je da u toj partiji nemaju ništa protiv Radović, koja, kako je rekao, ima nesumnjivo respektabilnu karijeru.

„Međutim, nijesmo sigurni da je u ovom trenutku to najadekvatnije rješenje za CBCG. Nijesmo sigurni da je preporučljivo da na čelo institucije dođe Radović koja je tu instituciju tužila, do prije sedam mjeseci bila u sudskom sporu sa njom i na kraju izgubila taj spor“, rekao je Nikolić i dodao da neće podržati predlog za njeno imenovanje na poziciju guvernerke.

Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje koliko bi to bilo dobro za samu CBCG kao instituciju i u krajnjem za Radović, koja treba da se nađe na njenom čelu.

On se osvrnuo na uvodno izlaganje predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića, da nije zadovoljan dosadašnjim radom CBCG, upitavši ga na bazi čega temelji to nezadovoljstvo, imajući u vidu da je CBCG jedna od rijetkih institucija koja u izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku ima gotovo sve pozitivne ocjene.

Nikolić se osvrnuo i na način na koji je Milatović predložio Radović kao kandidatkinju za guvernerku, podsjećajući da je to uradio na konferenciji za novinare, na kojoj je ona, između ostalog, govorila o tome i ko će biti kandidati za viceguvernera.

„Nijeste vi menadžer Radović, nego predsjednik Crne Gore. Morate da se vratite ustavnim nadležnostima“, poručio je Nikolić.

Poslanik Kluba ZBCG – Nova srpska demokratija, Slaven Radunović, kazao je da se iz izlaganja Nikolića vidi želja da se Radović predstavi navodno čvrstom DPS-ovkom, pa da to bude razlog da se posvađaju i da na čelu CBCG ostane sadašnji guverner Radoje Žugić.

„Toga filma nećete gledati. Dodatni motiv što ćemo da je podržimo je i činjenica da ona ima dodatni motiv da se i te kako pozabavi, ne samo radom CBCG u sadašnjem i budućem vremenu, nego i u prošlom. Vrlo brzo ćemo čuti odgovor na mnoga pitanja koja muče javnost“, rekao je Radunović i dodao da je posao CBCG u prošlosti bio spašavanje privatne banke porodice Đukanović.

On je najavio podršku za izbor Radović na mjesto guvernerke CBCG.

Poslanica Kluba Demokrata, Anđela Vojinović, rekla je da je do sada na čelu CBCG bio guverner koji se trudio da učini stabilnim finansije prve familije i njima bliskih osoba.

„Uvjerena sam da svaki poslanik i poslanica mora osjetiti zadovoljstvo činjenicom da je za jednu od najznačajnih funkcija u Crnoj Gori predložena osoba sa besprekornom biografijom. Radović je osoba koja već godinama dokazuje svoje znanje, sposobnost, profesionalnost i integritet i imenovana je samo i isključivo zahvaljujući svojoj biografiji“, rekla je Vojinović i najavila podršku Demokrata Radović.

Kako je podsjetila, Radović će, ako se danas izabere, biti prva žena guvenrerka na čelu CBCG.

Ona je navela i da je Radović ranije bila viceguvernerka CBCG i da otporom koji je pružila ona samo dobija na kredibilitetu i snazi.

Poslanik Kluba Pokreta Evropa sad (PES), Darko Dragojević, saopštio da će oni podržati predlog Milatovića za izbor guvernerke CBCG, u punoj vjeri da će svojim iskustvom, znanjem, zalaganjem i saradnjom sa drugim državnim institucijama doprinijeti ostvarenju pune ustavne nadležnosti vrhovne monetarne institucije.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS), Damir Gutić, kazao je da je, sagledavajući profesionalne kvalifikacije, zvanja i iskustvo iz biografije Radović, jasno da se radi o osobi koja ima najveća naučna znanja i iskustvo iz različitih oblasti i upravljanju institucijama.

On je rekao da će Radović u Bošnjačkoj stranci imati partnera i istakao da je normalno da se na čelu CBCG nađe neko ko će zadržati nivo povjerenja u tu instituciju.

Gutić je pitao Radović kako će se buduća uprava CBCG ponijeti prema regulativi kada je riječ o finansijskim tokovima i izazovima sa kojima se CBCG susreće. On je pitao i da li treba pripremiti kvalitetan stres scenario, ili testiranje bankarskog sektora.

Poslanik Demokratske narodne partije (DNP), Vladislav Bojović, kazao je da je kreditni rejting Crne Gore izrazito loš u ovom trenutku, oznakom B, što znači da je prisutan visok rizik promjene poslovne klime.

„Imajući u vidu kakav je ambijent vladao 30 godina obilježen korupcijom, kriminalom i pranjem novca, nije ni čudo što je Crna Gora u ovako lošoj poziciji. Neuporedimo bolji rejting imaju Srbija i Albanija. To znači da ćemo morati da se zadužujemo po nepovoljnim uslovima“, dodao je Bojović.

On je kazao da očekuje od Radović punu pažnju posveti popravljanju kreditnog rejtinga Crne Gore koji je loš.

Bojović je rekao da su banke radile kao da nije bilo kontrole, a da su cijenu plaćali građani koji su svjesno ulazili u rizik.

“CBCG može i mora da prati monetarnu politiku, te da pomogne građanima kako ne bi sami ulazili u rizik. Plašim se da je do sada malo toga odradila na tom planu”, naveo je Bojović.

On je, govoreći o emisiji državnih obveznica, pitao da li je CBCG kontrolisala ko je kupovao državne obveznice i pod kojim uslovima.

Bojović je rekao da novi guverner to provjeri, jer su svi svjesni rizika koje pranje prljavog novca nosi sa sobom.

Poslanik Kluba Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, smatra da je Radović dobar kandidat i da će je podržati.

On je ocijenio i da je bankarski sektor Crne Gore u protekle tri godine sasvim stabilan i likvidan.

„Aktiva banaka koje posluju u Crnoj Gori je 6,8 milijardi EUR, 10,8 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Depoziti građana su na istorijskom maksimumu, što znači da građani sve više vjeruju i drže novac u bankama“, rekao je Abazović.

Građani Crne Gore, kako je poručio, moraju da znaju da, kada biraju guvernera CBCG, biraju nekoga ko će, potencijalno, da pomogne da se međunarodni finansijski kredibilitet države unaprijedi, ali i da se suzbiju, odnosno otkriju, slučajevi korupcije iz prethodnog perioda.

Poslanica Kluba SNP – CIVIS, Slađana Kaluđerović, saopštila je da očekuju da će izbor Radović na poziciju guvernerke predstavljati značajan korak naprijed u radu CBCG i postizanju viših standarda upravljanja i razvoja te institucije.

„Izbor Radović predstavljaće i važnu poruku na putu osnaživanja položaja i uloge žena u Crnoj Gori. Od izuzetnog je značaja da bankarski sistem posluje stabilno i bilježi pozitivne trendove kada su u pitanju kjučni indikatori poslovanja“, rekla je Kaluđerović.

Na taj način, kako je dodala, banke doprinose zdravlju i stabilnosti ukupnog finansijskog sistema u zemlji.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, saopštio je da će ta partija podržati predlog za izbor Radović, tako da kandidatkinji daju šansu da svojim radom i rezultatima pokaže da je opradvala tu privilegiju koju joj je dao zakonodavni dom.

On je naveo da ima duboki prezir prema seksističkim napadima prema Radović, kao i da se ovaj nalet mizoginije i seksizma mora nekako zaustaviti.

“Što se tiče samog predloga radi se o kandidatkinji koja ima respektabilnu biografiju i akademsku karijeru”, rekao je Mugoša.

On je naveo da CBCG nije tužilaštvo nego institucija koja nadzire finansijski sistem, vrši kontrolu kreditnih insitucija, uređuje i obavlja platni promet.

“CBCG treba unapređenje, ali ona nije bolesna institucija. Tamo ima puno sjajnih ljudi sa izvrsnim referencama na ponos ovoj državi. Ako je bilo propusta to treba procesuirati, ali nemojmo svaku instituciju etiketirati”, rekao je Mugoša.

On je, obraćajući se Radović, kazao da je njena današnja izjava nekorektna.

“Takvom izjavom ulazite u zonu politizacije za koju ste rekli da ćete je izbjeći. Guvernerka ne treba da ocjenjuje rad političkih partija”, naveo je Mugoša.

Poslanik Kluba Albanski forum – Forumi Shqiptar, Nikola Camaj, rekao je da će podržati Radović za guvernerku, jer iza nje stoje rezultati.

“Ono što je posebno preporučuje jeste njeno iskustvo neophodno za poziciju guvernera”, naveo je Camaj.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative (HGI), Adrijan Vuksanović, kazao je da je upoznat sa stručnim referencama i bogatim iskustvom Radović, kao i da vjeruje da može svojim znanjem doprinijeti kvalitetnom radu CBCG.

“Zbog toga mi joj poklanjamo povjerenje i HGI će glasati za nju uz želju da to povjerenje opravda kako bi vodila CBCG na korist države i društva”, dodao je Vuksanović.

