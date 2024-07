Podrška ženskom preduzetništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad pozvao je preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Podgorice da dostave prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis.

Glavni grad opredjeljuje 70 hiljada EUR za prvi javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Glavnog grada za podršku ženskom preduzetništvu u ovoj godini.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 50 odsto od ukupnog iznosa predviđenog za predmetni konkurs.

Sredstva predviđena budžetom Glavnog grada za ovu godinu raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Glavnog grada, a kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj Glavnog grada, podstiče održivi razvoj i prerađivačku industriju, stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma, doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, razvoj fizičke kulture i sporta, doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 20 dana od njegovog objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Glavnog grada – Podgorica.

Prijava na konkurs se podnosi Komisiji na propisanom obrascu u zapečaćenoj koverti zaključno sa 24. julom.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon 020 625 724 i/ili mejl [email protected] i [email protected].

